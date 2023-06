Bauarbeiten auf der B 4 schreiten voran

Von: Theresa Brand

An der Bundesstraße 4 wird seit Anfang Mai gebaut. Die ersten beiden Abschnitte sind fast fertig, die Bauarbeiten liegen bislang im Zeitplan. © Lars Becker

Seit Anfang Mai herrscht auf der Bundesstraße 4 zwischen Melbeck und Bienenbüttel Ausnahmezustand – für Autofahrer und Anwohner gilt dies gleichermaßen. Doch was passiert eigentlich gerade zwischen Grünhagen und Melbeck?

Bienenbüttel – Bienenbüttel – In Richtung Lüneburg heißt es spätestens in Grünhagen stopp. Denn hier versperren Baken die Straße, zu sehen ist allerdings nicht viel. Was ist denn Stand der Dinge? Die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 4 zwischen Jelmstorf und dem Seedorfer Kreuz (AZ berichtete) sind mittlerweile abgeschlossen. Ab dem 30. Mai wurde dort teilweise die Asphaltbefestigung in den Fahrspuren erneuert, der Verkehr für diese Zeit an den Baufeldern vorbeigeführt.



Die ersten beiden Abschnitte fast fertig



Derzeit wird im ersten und zweiten Bauabschnitt vom Ortsausgang Melbeck etwa bis auf Höhe des Forellenhofes gebaut, wie die Landesstraßenbaubehörde in Lüneburg auf AZ-Anfrage bekannt gibt. In den beiden Bauabschnitten sind die Erneuerungsarbeiten an der Fahrbahn weitestgehend abgeschlossen. Die Fahrbahnmarkierung ist bereits aufgebracht worden und auch die Asphaltarbeiten am Radweg sind schon umgesetzt.



Pressesprecherin Anica Ebeling erklärt, dass aktuell noch kleinere Arbeiten an der Fahrbahn erfolgen. Derzeit werden beispielsweise Schilder und Leitpfosten aufgestellt. Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt ihr zufolge aber momentan bei den Seitenräumen des Radweges.



Was den Zeitplan angeht, zeigt sich die Landesstraßenbaubehörde positiv gestimmt. Bislang sei es nicht zu Verzögerungen oder Problemen bei der Umsetzung der Baumaßnahmen gekommen, heißt es aus Lüneburg. Die aktuelle Hitzewelle hat laut Anica Ebeling ebenfalls keine besonderen Auswirkungen auf die Bauarbeiten – nur der Asphalt braucht bei den hohen Temperaturen naturgemäß etwas mehr Zeit zum Auskühlen.



Wenn die ersten Bauabschnitte endgültig fertig sind, folgt die Fahrbahnerneuerung in den nachstehenden Bauabschnitten, die bis zur Mitte von Grünhagen gehen. Außerdem werden Querungshilfen und Gehwege im Bereich der B 4 und der Eitzener Straße (Kreisstraße 36) hergestellt.





Zuletzt hatte die Gemeinde Bienenbüttel mitgeteilt, dass bei der Verkehrsführung auf den Umleitungs- und Ausweichstrecken nachgebessert werden solle. Dies wurde inzwischen umgesetzt. So ist seit Anfang des Monats an einigen Stellen die Durchfahrt für Lkw über 7,5 Tonnen verboten, beispielsweise ab der Abfahrt Grünhagen Richtung Eitzen I oder dem Steddorfer Kreuz Richtung Ebstorf. Immer wieder kontrollierte die Polizei in den darauffolgenden Tagen den Verkehr an den betreffenden Stellen – gleich am ersten Tag der Verkehrskontrollen gingen den Beamten 45 Lkw-Fahrer ins Netz, die sich nicht an die Vorgaben gehalten hatten.



Wenn alles weiter so läuft, wie geplant, werden die Arbeiten im September fertiggestellt. Dann ist Ruhe – bis 2024, denn dann starten die nächsten Baumaßnahmen.