B4-Sanierung: Anwohner und Gemeinde Bienenbüttel beklagen sich über „Verkehrschaos“

Von: Jannis Wiepcke

Um die B 4-Sperrung zu umfahren, nutzen Verkehrsteilnehmer Wirtschaftswege, die für die Verkehrsmassen nicht ausgelegt sind – erkennbar an den tiefen Spurrinnen. © Foto: Gemeinde Bienenbüttel

Anwohner rund um Bienenbüttel zeigen sich verärgert über den Umleitungsverkehr im Rahmen der B4-Sanierung. Viele Wege halten den Fahrzeugmassen demnach nicht Stand. Das ist aber nicht das einzige Problem.

Bienenbüttel - Die Verkehrssituation rund um die B4-Sanierung zwischen Bienenbüttel und Melbeck spitzt sich von Tag zu Tag weiter zu. Oder mehr noch: Waren die Nerven von Anwohnern und Verkehrsteilnehmern gleich zu Beginn belastet, so scheinen sie nach Darstellung der Bienenbütteler Gemeindeverwaltung mittlerweile blank zu liegen.

Sie spricht in einer Pressemitteilung am Dienstag unverhohlen von einem „Verkehrschaos“, die Telefone im Bienenbütteler Rathaus würden aufgrund der schieren Masse von Beschwerden nicht mehr still stehen.



Auch aus Eddelstorf kommen Beschwerden

Die Anrufer stammen demnach zumeist aus Grünhagen, Steddorf, Eitzen I oder Beverbeck und die Beschwerden, die sie vortragen, ähneln sich: Pkw- und Lkw-Fahrer führen zu schnell durch ihren Ortsteil und nutzten Wege, die den Verkehrsmassen nicht mehr standhalten könnten.

Beim AZ-Besuch vor Ort zeigen sich unter anderem bei Steddorf oder Rieste tiefe Spurrinnen an den Seitenrändern, die vom Ausweichverkehr zeugen.

Und bereits jetzt übersteigen die durch den zusätzlichen Verkehr entstandenen Schäden auf den Wirtschaftswegen der Gemeinde zufolge die Marke von 50 000 Euro. Um weitere Schäden zu verhindern, habe man auch die Brücke „Am Beek“ in Grünhagen“ sperren müssen (AZ berichtete).

In Bienenbüttel gehen die Beschwerden jetzt so weit, dass alle Ortsvorsteher gemeinsam deutlich mehr Kontrollen durch die Polizei fordern, teilt die Gemeinde mit. Und auch aus Eddelstorf kommen Misstöne.

Im Ausschuss für Planung, Hoch- und Straßenbau des Landkreises meldeten sich mehrere Bürger zu Wort und führten aus, dass ab 4.30 Uhr regelmäßig Lkws durch den Ort fahren würden, obwohl die Strecke für den Schwerlastverkehr gesperrt sei.



„Wenn man draußen vor dem Haus steht, kann man sein eigenes Wort nicht mehr verstehen“, sagt eine von ihnen, Mella Weber, im AZ-Gespräch. Um das Ausmaß des Lkw-Verkehrs zu dokumentieren, hat sie extra eine Kamera installiert und dabei mehr als 200 illegale Durchfahrten an einem Tag erfasst – oft auch noch mit viel zu hohem Tempo. Anders als mit einer Blitzerattrappe in ihrem Garten habe sie sich nicht mehr zu helfen gewusst.



Äußerst vielfältige Vorwürfe sind es also, die derzeit im Raum stehen. Zu Webers Schilderungen bezieht der Verkehrsexperte Andreas Dobslaw von der Uelzener Polizei Stellung: Aus Sicht der Polizei sei aktuell festzustellen, dass es derzeit in allen betroffenen Ortschaften – in Eddelstorf, aber auch in den Bienenbütteler Ortsteilen – Stoßzeiten gibt, die oft nur schwer im Voraus zu erkennen seien.

In den anderen Zeiten sei ebenfalls ein erhöhtes Vorkommen festzustellen, was aber schlicht daran liege, dass sich viele Menschen ihren eigenen, oft auch kürzeren Weg suchen und dann ausgewiesene Umleitungen ignorieren.





24/7-Überwachung für Polizei nicht möglich

Was diese Problematik angeht, sind der Polizei laut Dobslaw ein Stück weit die Hände gebunden. „Solange die Polizei auf der Strecke sichtbar ist, wirkt es natürlich oft abschreckend, aber eine 24/7-Überwachung ist nicht möglich und zur Wahrheit gehört auch, dass die Polizei nicht unbegrenzt Personal nur für diesen Zweck zur Verfügung hat.“

Beispielhaft veranschaulicht bedeute das: „Wenn wir einen Lkw kontrollieren, kann es gut sein, dass ein Zweiter unkontrolliert durchfährt.“



Ganz allgemein könne man aber sagen, dass die Polizei schon vom Beginn der Baumaßnahme an auch auf den Umleitungsstrecken präsent war – „im Rahmen dessen, was möglich war“, sei man eingeschritten.

So seien Umkehrgebote für Lkw bis zu entsprechenden Verwarnungen verhängt und dabei nicht nur Durchfahrtsverbotsverstöße kontrolliert, sondern auch weitergehende Kontrollen vorgenommen worden.



Aber gibt es Alternativen zum aktuellen Umleitungskonzept? Eine zweite parallel verlaufende Bundesfernstraße ist schließlich nicht vorhanden.



Wirklich helfen könnte in der jetzigen höchst angespannten Situation nach Ansicht des Verkehrsexperten ein Umleitungskonzept im Zwiebelschalenprinzip.

Dieses müsste nach Vorstellung der Polizei bereits an den Bundesautobahnen rundherum beginnen, um vor allem einen Großteil der Lkws abzufangen, die ihre Ziele oftmals gar nicht in der Region Uelzen haben, sondern sogenannte „Durchläufer“ sind. Dieser Anregung sei von den zuständigen Behörden bisher aber nicht gefolgt worden.



Abgelehnt wurde vom Landkreis ein Antrag der Gemeinde Bienenbüttel, im Rahmen der B4-Sanierung das zulässige Höchsttempo an der Ausweichstrecke bei Eitzen I von 50 auf 30 km/h zu reduzieren. Eine Antwort auf einen Antrag für Eitzen I steht noch aus.