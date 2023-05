B4-Umleitungsstrecken: Anwohner monieren hohe Verkehrsbelastung

Anwohner schildern, dass derzeit ein erheblicher Teil des Verkehrs über den Bachweg von Steddorf nach Eitzen I fließt. Da der Weg nur durch aufgeschütteten Sand befestigt ist, werde enorm viel Staub aufgewirbelt. © Wiepcke, Jannis

Die Bauarbeiten auf der B 4 zwischen Bienenbüttel und Melbeck sind in vollem Gange. Jetzt erreichen die AZ erste Beschwerden von Anwohnern an den Umleitungsstrecken. Unter anderem im Bereich der Ortsverbindungswege, die von Steddorf nach Eitzen I sowie nach Rieste führen, wird auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen hingewiesen, dass eine hohe Staubbelastung und die Gefährdung von Fußgänger und Radfahrern nach sich zieht.

Eitzen I - Des einen Freud, des anderen Leid: Während die Anwohner an der gesperrten B 4 zwischen Bienenbüttel und Melbeck zumindest verkehrstechnisch einem entspannten Sommer entgegenblicken, sieht die Stimmung in einigen an den Ausweichstrecken gelegenen Orten anders aus. Die AZ haben seit Beginn der Baumaßnahmen mehrere Anfragen von Bürgern erreicht, die auf eine hohe Belastung durch den Umleitungsverkehr und verkehrswidriges Verhalten hinweisen.



So komme es unter anderem an den Straßen „Bachweg“ von Steddorf nach Eitzen I und „Am Weingarten“ von Steddorf nach Rieste, wo derzeit ein erheblicher Teil des Fernverkehrs entlangfließt, zu einer starken Staubentwicklung durch Autos und vor allem Lastwagen. Der Grund: Die Seitenstreifen des einspurig asphaltierten Ortsverbindungsweges sind lediglich durch aufgeschütteten Sand befestigt, erlaubt ist hier aber Tempo 100. Dazu kommt: „Die Verkehrsteilnehmer weichen, ohne zu bremsen, dem jeweils entgegenkommenden Verkehr, egal ob Fußgänger, Radfahrer oder Pkw, durch schnelles Befahren der Sandstreifen aus“, berichtet Anwohner Roland Birckner.



Andere Verkehrsteilnehmer seien gleich doppelt gefährdet, zum einen durch die schlechte Sicht, zum anderen durch den plötzlich ausscherenden Verkehr. Aus Sicht des Anwohners ist es daher erforderlich, dass unverzüglich Maßnahmen ergriffen werden, die die Situation entschärfen – und mit dieser Meinung ist Birckner nicht allein. Wie er berichtet, haben sich mehrere Anwohner in einer Whatsapp-Gruppe zusammengeschlossen, um gegen die Belastung vorzugehen. Sie warnen davor, dass die Staubentwicklung in den Sommermonaten erheblich größer sein wird als zum gegenwärtigen Zeitpunkt. „Durch das Ausschildern von Umleitungen wird das Problem nicht gelöst, da Navigationsgeräte dem Verkehr diesen Weg als alternative Route anbieten“, sagt Birckner.



Für Ärger sorgt zusätzlich, dass Lkw mit einem Gewicht von über 3,5 Tonnen den Weg befahren, der dafür nicht ausgelegt ist. Ein ähnliches Bild zeichnet sich laut Anwohnern in Eddelstorf ab, wo die Laster, von Altenmedingen und Vorwerk kommend, durch die Alte Dorfstraße fahren. Dabei sei es bereits vorgekommen, dass ein Sattelschlepper die Regenrinne eines an der Straße gelegenen Hauses beschädigt habe.



Wie reagiert die für die Bauarbeiten an der B 4 zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr? Auf Anfrage erklärt Pressesprecherin Anica Ebeling, dass bisher keine direkten Beschwerden von Anliegern zu den beschriebenen Zuständen eingegangen seien. Unabhängig davon sei jedoch in Rücksprache mit der Verkehrsbehörde des Landkreises Uelzen geplant, die Wege „Am Weingarten“ und Bachweg mit einer 3,5-Tonnen-Beschränkung zu versehen. Zusätzlich soll die Höchstgeschwindigkeit dort auf 50 km/h begrenzt werden.

„Die genaue Lage dieser zusätzlichen Beschilderung wird zurzeit noch geprüft und die Maßnahme kurzfristig in den kommenden Tagen umgesetzt“, sagt Ebeling. Das Befahren der Kreisstraße bei Eddelstorf durch Lkw hingegen sei grundsätzlich nicht verboten, da es sich bei dieser Verbindung um eine klassifizierte Straße handele, die für die Verkehrsbelastung geeignet sei. Des Weiteren handele es sich nicht um die ausgewiesene Umleitungsstrecke.



Insgesamt zeigt sich die Behörde zufrieden mit dem Start der B 4-Bauarbeiten. Sie liegen nach ersten Einschätzungen im Zeitplan. An den Umleitungsstrecken werde die Situation aber „stetig überprüft und gegebenenfalls optimiert.“