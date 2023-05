André Meyer aus Bienenbüttel fährt für den guten Zweck mit dem Fahrrad von Bienenbüttel nach Sizilien

Auf zwei Rädern in den sonnigen Süden

+ © Wiepcke, Jannis André Meyer und sein Rennrad. Mit der Offroad-Bereifung ist dieses für die strapaziöse Tour zum Ätna bestens gerüstet. Foto: Wiepcke © Wiepcke, Jannis

André Meyer aus Bienenbüttel stellt sich einer besonderen sportlichen Herausforderung: Er startet am Donnerstag eine Fahrradtour für den guten Zweck, die ihn von der Einheitsgemeinde aus bis auf den Ätna nach Sizilien führt.

Der Sommer steht vor der Tür. Reiseanbieter locken Touristen jetzt wieder mit traumhaften Sandstränden und Wellnessangeboten – mal so richtig die Seele baumeln lassen, lautet oftmals die Devise. Man kann die sonnigen Tage aber auch so verbringen wie André Meyer aus Bienenbüttel. Er wird täglich dutzende schweißtreibende Kilometer zurücklegen und völlig auf sich allein

gestellt an unbekannten Orten campen. „Ich habe da tierisch Bock drauf“, erklärt Meyer.

Doch auch er weiß: Es ist eine Auszeit der besonderen Art, die ihm bevorsteht. Ab kommendem Donnerstag begibt sich der Bienenbütteler mit dem Fahrrad auf eine 2700 Kilometer lange Reise, die ihn von Bienenbüttel nach Sizilien führt. Aus Deutschland kommend werden die Alpen bei Österreich überquert, dann Slowenien und Kroatien gekreuzt, bis es den italienischen Stiefel entlang bis zum höchsten aktiven Vulkan Europas geht – dem Ätna.





Nur er selbst und der Fahrtwind im Gesicht, dazu atemberaubende Landschaften und architektonische Highlights, dieser Gedanke sei schon seit einigen Jahren in seinem Kopf herumgegeistert, erklärt Meyer. Ihm gehe es auf seiner Tour vor allem darum, sich einmal sportlich richtig herauszufordern und die körperlichen Grenzen auszutesten. Umsetzbar sei so ein Mammutprojekt aber nur, wenn die beruflichen Verhältnisse es zulassen – richtig konkret wurde es mit der Planung daher, als feststand, dass Meyer seinen Job als Fluglotse bei der Bundeswehr aufgeben und sich neu orientieren wird.



Über die Outdoor-Abenteuer-App Komoot informierte er sich ab diesem Zeitpunkt über geeignete Streckenverläufe und in der Nähe gelegene Hostels und Zeltplätze, die auf seiner Tour angesteuert werden sollen. Für das Rennrad mit Offroad-Bereifung wurden besonders leichte Camping-Materialien – Schlafsäcke, Matratzen, Zelt – angeschafft, so dass Meyer auch abseits von befestigten Fahrradwegen und Straßen die Spur halten kann.





Und auch aus sportlicher Sicht sei es früh in die Vorbereitung gegangen, betont er. So betreibt der trainierte Bienenbütteler in seiner Freizeit Cross-Fit, einen Mix aus Gewichtheben, Sprinten, Eigengewichts- und Turnübungen, musste aber auch lernen, wie man richtig „sattelfest“ wird. Auf ersten, bereits hunderte Kilometer langen Fahrrad-Touren von Bienenbüttel an die Ost- und Nordsee testete er aus, wie sein Körper auf die hohe Belastung reagiert.



Jetzt, nach der strapaziösen Vorbereitung, steht der Start der Tour am Donnerstagmorgen mit dem ersten Zwischenziel Braunschweig kurz bevor. Der Durchschnittswert, den er auf seiner Reise täglich zurücklegen wolle, seien um die 100 Kilometer, erklärt Meyer. Doch auch wenn der grobe Streckenverlauf feststehe, „wird immer von Tag zu Tag geplant“, so dass es auch genug Raum für spontane Abstecher gebe. Was zähle, sei der Abenteuergedanke.





Zusätzlich hat sich der 30-Jährige noch überlegt, auf seinem Weg Spenden zu sammeln. Er will über die Dokumentation seiner Tour auf seinem Instagram-Profil „aendrew92“ den Blick auf die Arbeit des Naturerlebniswerks Vierhöfen, einem nachhaltigen Lernort und Naturschutzprojekt, und den Artenschützern vom Lebenshof AlmaGea lenken. Mehr als 200 Euro wurden schon gesammelt.



Beide Spendenstationen liegen praktischerweise auf der Fahrradstrecke Weg, letztere sogar am Zielort. „So habe ich genug Motivation, um meine Tour bis zum Ende durchzuhalten“, sagt der Bienenbütteler optimistisch.