Oberschule Bad Bodenteich teilt künftig früher in Haupt- und Realschulzweig auf

Zwei Pfade schon ab Klasse sieben

+ © Schossadowski Die Oberschule Bad Bodenteich teilt die Schüler bislang ab der neunten Klasse in einen Haupt- und einen Realschulzweig auf. Ab August 2020 wird die Differenzierung bereits ab der siebten Klasse erfolgen. © Schossadowski

Bad Bodenteich – Die Oberschule Bad Bodenteich wird ihren Unterricht vom kommenden Schuljahr an schon ab der siebten Klasse in einen Haupt- und einen Realschulzweig aufteilen. Bislang erfolgt diese Differenzierung erst ab dem neunten Jahrgang. Das kündigt Schulleiterin Mingo Hartmann jetzt im AZ-Gespräch an.