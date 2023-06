Eltern in Sorge: Unternehmen Irro stellt Schülerbeförderung nach Clenze zum nächsten Schuljahr ein

Von: Bernd Schossadowski

Die Firma Irro Verkehrsservice, hier ein Foto von ihren Kleinbussen, wird zum nächsten Schuljahr die Schülerbeförderung aus dem Uelzener Südkreis zur KGS Clenze einstellen. Das bereitet betroffenen Eltern große Sorgen. © Groß

Diese Nachricht lässt bei vielen Eltern im Uelzener Südkreis die Alarmglocken schrillen. Das Busunternehmen Irro Verkehrsservice hat ihnen jetzt schriftlich mitgeteilt, dass es die Schülerbeförderung aus dem Raum Bad Bodenteich und Soltendieck zur Kooperativen Gesamtschule (KGS) Clenze zum nächsten Schuljahr einstellen wird. Eltern und Politiker fordern nun, dass die beiden Kreisverwaltungen eine rasche Lösung für das problem finden.

Bad Bodenteich/Soltendieck - Schon seit einiger Zeit hatte Torben Manning ein mulmiges Gefühl. Jetzt ist daraus Gewissheit geworden. „Das ist ein Schritt, den wir befürchtet hatten. Dass es aber so prompt kommt, damit haben wir alle nicht gerechnet“, sagt der Langenbrügger im AZ-Gespräch. Seine elfjährige Tochter besucht die KGS in Clenze und nutzt dazu den Bus des Lüchower Verkehrsunternehmens Irro. Dass dieses die Schülerbeförderung aus dem Raum Bad Bodenteich und Soltendieck zum nächsten Schuljahr aus wirtschaftlichen Gründen einstellen wird, ist für Manning und andere betroffene Eltern eine schlechte Nachricht.



Zusammen mit zwei weiteren betroffenen Vätern – Jens Köhler und Jörn Zahrte aus Suhlendorf – hat sich Manning an die Uelzener Kreispolitik und den Landkreis gewandt. Ihre Bitte: Die Verwaltung möge mit dem Nachbarkreis Lüchow-Dannenberg eine rasche Lösung im Sinne der Schüler finden. Aktuell besuchen etwa 130 Kinder aus dem Kreis Uelzen die Clenzer Schule. Davon werden rund 50 von der Firma Irro befördert. Eltern von etwa 30 Kindern organisieren die Fahrt selbst, weil sie die Kosten für den Bus nicht tragen können oder wollen.







Uelzens Kreissprecher Martin Theine weist jedoch darauf hin, dass es sich bei der Schülerbeförderung zur KGS Clenze nicht um eine vom Landkreis organisierte ÖPNV-Linie handele. „Vielmehr haben Eltern die Beförderung vertraglich mit dem Verkehrsunternehmen organisiert.“ Für die Beförderung zu Schulen außerhalb des Uelzener Kreisgebietes seien grundsätzlich die jeweiligen Erziehungsberechtigten verantwortlich. Der Landkreis erstatte in solchen Fällen die Kosten bis zur Höhe der jeweils teuersten Fahrkarte.



So erhält Manning vom Landkreis einen jährlichen Zuschuss von 360 Euro. Allerdings muss er für die Schülerbeförderung rund 2500 Euro pro Jahr an Irro zahlen. Mannings Fazit: „Es kann einfach nicht sein, dass unseren Kindern der Besuch der Schule in Clenze verwehrt wird, weil Politik und Verwaltung das nicht geregelt kriegen.“



In der Uelzener Kreispolitik stößt die Initiative auf breite Zustimmung. „Wir wollen die Eltern nicht im Regen stehen lassen und wünschen uns, dass der Schülertransport zeitnah und gut sichergestellt wird“, betont Karsten Jäkel, schulpolitischer Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion und Vorsitzender des Schulausschusses.



Er verweist auf einen Antrag der CDU/UWG/FDP-Kreistagsgruppe vom April. Darin wird die Verwaltung gebeten, mit dem Landkreis Lüchow-Dannenberg über eine Verbesserung des Schülertransports nach Clenze zu sprechen. Das Ziel ist, eine Schulbuslinie von Bad Bodenteich über Soltendieck und Suhlendorf zur KGS einzurichten. Einen Teil der Kosten solle der Kreis Uelzen übernehmen, so Jäkel. Am 28. Juni wird der Ausschuss für Wirtschaftsförderung darüber beraten.



Auch Jan Henner Putzier, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, sieht die Politik in der Pflicht. „Es gilt jetzt, eine schnelle, dauerhafte Lösung zu finden, um die Schülerbeförderung aus dem Ostkreis zur KGS Clenze sicherzustellen“, erklärt er. „Dazu braucht es eine dauerhaft garantierte Busverbindung. Dafür muss der Landkreis Uelzen aus unserer Sicht sorgen.“ Die CDU/UWG/FDP-Gruppe habe einen guten ersten Vorschlag vorgelegt. Darüber müsse jetzt rasch diskutiert werden. „Wir brauchen noch vor den Sommerferien Planungssicherheit“, stellt Putzier klar. „Wir dürfen und wir werden die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern nicht allein lassen.“

Das sieht Heiner Scholing, scheidender Grünen-Kreistagsabgeordneter (» Seite 3), genauso. „Wir benötigen eine kurzfristige Lösung für die Schülerbeförderung, die zudem zu einer finanziellen Entlastung der Eltern führt. Der Landkreis ist hier in der Pflicht“, sagt er.



Darüber hinaus müsse über die Erweiterung der Schullandschaft nachgedacht werden. Im Uelzener Südkreis fehle eine Integrierte oder Kooperative Gesamtschule. „Die Anzahl der Eltern, die die Bildungsgänge für ihre Kinder länger offen halten wollen, nimmt zu. Der Landkreis muss sich um neue schulische Angebote kümmern“, bekräftigt Scholing.