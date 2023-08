Endgültiges Aus für Schülertransport aus der Samtgemeinde Aue zur KGS Clenze

Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres: Viele Eltern in Not

+ © Bernd Schossadowski Das Lüchower Busunternehmen Irro wird im neuen Schuljahr keine Schüler mehr aus der Samtgemeinde Aue zur KGS Clenze fahren. © Bernd Schossadowski

Jetzt steht fest: Das Lüchower Unternehmen Irro stellt den Bustransfer von Kindern aus der Samtgemeinde Aue zur Kooperativen Gesamtschule Clenze endgültig ein. Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres bereitet das vielen Eltern Sorgen.

Bad Bodenteich/Wrestedt – Nach der Sitzung des Uelzener Kreistags Anfang Juli war bei Eltern aus der Samtgemeinde Aue kurzzeitig Hoffnung aufgeflammt. Wie berichtet, hatte die Kreispolitik beschlossen, dass der Landkreis spätestens zum Schuljahr 2024/25 eine Buslinie zur Kooperativen Gesamtschule (KGS) Clenze im Nachbarkreis Lüchow-Dannenberg einrichtet. Doch der Wunsch der Eltern, dass es diese Verbindung bereits zum Schulbeginn am 17. August 2023 geben wird, hat sich jetzt endgültig zerschlagen.



Bis vor Kurzem hat das Lüchower Busunternehmen Irro den Transfer der Schüler zwischen der Aue und Clenze organisiert. Doch unter den bisherigen finanziellen Rahmenbedingungen werde Irro das im neuen Schuljahr nicht mehr anbieten können, berichtet Torben Manning der AZ. Der Langenbrügger hat eine Tochter, die demnächst die sechste Klasse der KGS Clenze besuchen wird.



„Irro hat den Eltern aus der Samtgemeinde Aue das Angebot gemacht, die Schüler zu einem Tagespreis von 780 Euro nach Clenze und zurück zu fahren“, schildert Manning. Dafür könnten laut Irro ein Linienbus und ein Großraumtaxi eingesetzt werden. Allerdings hat das Busunternehmen mitgeteilt, dass es aufgrund des hohen Arbeitseinsatzes und Verwaltungsaufwandes die Geldbeträge künftig nicht mehr bei sämtlichen Eltern einzeln einziehen kann. „Das müsste über eine zentrale Stelle gehen“, schreibt Irro in seinem Brief an die Eltern.



Doch aus deren Sicht ist das nicht zu bewerkstelligen. „Die Bedingungen dieses Angebots sehen vor, dass die Firma einen Vertragspartner hat, der gegenüber Irro komplett haftet und sich um die Zahlung und Abrechnung mit allen anderen Eltern kümmert“, erklärt Manning. „Dass das ein Elternteil in die Hand nimmt und ein solches finanzielles Risiko eingeht, ist aber utopisch.“



Bislang wurden etwa 50 Kinder aus der Samtgemeinde Aue von der Firma Irro nach Clenze befördert. Eltern von rund 30 weiteren Kindern organisierten die Fahrt selbst. Für viele Betroffene sei die Einstellung des Bustransfers zur KGS ein Schock, sagt Manning. „Einige Eltern sind in Tränen ausgebrochen, weil sie überhaupt nicht wissen, wie sie das im neuen Schuljahr hinkriegen sollen.“



Dem Landkreis Uelzen will er deswegen aber keine Vorwürfe machen. „Politik und Verwaltung haben alles gemacht, was sie konnten“, betont Manning. So habe der Kreistag im Juli beschlossen, den Erstattungsbetrag für Schüler, die Schulen außerhalb des Uelzener Kreisgebiets besuchen und nicht den ÖPNV nutzen können, von 360 auf maximal 1000 Euro für das Schuljahr 2023/24 zu erhöhen – auch für die Klassen 11 bis 13 (AZ berichtete). Damit sei man den Eltern einen großen Schritt entgegengekommen, lobt Manning.



Zusammen mit Jörn Zahrte und Jens Köhler aus Suhlendorf hat er in den vergangenen Wochen auch einige andere Busunternehmen kontaktiert, um einen Bustransfer nach Clenze zu erreichen – jedoch ohne Erfolg. Mannings Fazit: „Alle, die im neuen Schuljahr mit Irro fahren wollten, müssen sich nun leider eigenständig um eine Beförderung ihrer Kinder nach Clenze kümmern.“



Das könnte zum Beispiel mit privaten Fahrgemeinschaften oder Sammeltaxis geschehen, die die Eltern aus der Samtgemeinde Aue aber selbst organisieren müssten. Eine Alternative wäre, die Kinder mit dem Auto nach Varbitz oder Proitze zu bringen. Von dort fährt ein Linienbus der Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn GmbH (LSE) nach Clenze. Auf dem Rückweg müssten die Schüler aber wieder aus den beiden Orten abgeholt werden. „Die Eltern könnten ein Schülerticket bei der LSE kaufen oder das 49-Euro-Ticket nutzen“, sagt der Langenbrügger.



Es gebe bereits einige Eltern aus der Aue, die ihre Kinder nicht mehr zur KGS Clenze, sondern zu einer Schule im Kreis Uelzen schicken wollen, berichtet Manning. „Es kann aber nicht sein, dass man Kinder wegen der Beförderungssituation von der Schule nimmt und aus ihrem sozialen Umfeld reißt.“ Manning hofft nun, dass Uelzens Kreispolitik ihr Wort hält und zum Schuljahr 2024/25 tatsächlich eine Buslinie zur KGS Clenze einrichtet.