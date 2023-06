Neuer Wohnpark in Bad Bodenteich: Rat gibt grünes Licht

Bebauungsplan für millionenschweres Vorhaben beschlossen

Das ehemalige Schulgebäude am Leinenberg steht seit Mitte 2016 leer und soll abgerissen werden.

Von Ulrich Bleuel

Die Pläne eines privaten Investors, der am Kurparksee in Bad Bodenteich einen modernen Wohnpark errichten möchte, haben eine wichtige Hürde überwunden. Einstimmig hat der Fleckenrat dafür jetzt den Bebauungsplan beschlossen.

Bad Bodenteich – Es ist eines der größten Bauvorhaben in Bad Bodenteich seit vielen Jahren. Auf dem Gelände der ehemaligen Oberschule am Leinenberg plant ein privater Investor ein millionenschweres Wohnquartier. Dort sollen vier Gebäude mit insgesamt 58 barrierefreien Wohnungen entstehen. Im Januar war das Projekt bei einem Infoabend im Rittersaal der Burg Bodenteich vorgestellt worden (AZ berichtete). Jetzt hat der Fleckenrat die Weichen für das neue Wohnquartier gestellt und einstimmig die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen.



Die Lage am See und dem angrenzenden Kurpark mit seinen Angeboten bilden besondere Merkmale für schönes Wohnen. Vor etwa 50 Jahren war dort die Realschule errichtet worden. Doch das Gebäude – nun Teil der Oberschule – verlor Mitte 2016 wegen rückläufiger Schülerzahlen seine Bedeutung und wurde geschlossen. Der Landkreis als Eigentümer verkaufte das Grundstück daraufhin an einen privaten Investor.



Das neue Wohnquartier „Am Kurparksee“ verspricht gehobenes Service-Wohnen, speziell für die Altersgruppe ab 50 oder 60 Jahren. Geplant ist eine vollständige architektonische Neugestaltung des Areals. Wie berichtet, soll der Abriss des Gebäudes voraussichtlich in diesem Herbst erfolgen und die neue Wohnanlage Ende 2025 oder Anfang 2026 fertig sein.



Im Bad Bodenteicher Fleckenrat stand jetzt ein wichtiger Verfahrensschritt an: die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen zur Aufstellung des Bebauungsplans. Dessen Entwurf hatte im Februar und März öffentlich ausgelegen. „Im Planverfahren wurden insgesamt 44 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange über das Vorhaben informiert und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben“, berichtete Gemeindedirektor Michael Müller. Etwa zehn Stellungnahmen verschiedener Behörden seien eingegangen. Ein Planungsbüro habe diese geprüft. In Abstimmung mit der Verwaltung sei daraus ein abwägender Beschlussvorschlag erarbeitet worden.



Aus der Öffentlichkeit hatten auch drei Anlieger zum Verfahren Stellung genommen. „Dabei ging es insbesondere um Verkehrsführungen während der Abriss- und Bauphase, die geändert und angepasst wurden und auch auf Zustimmung der Anlieger trafen“, erklärte Müller.



Das ehemalige Schulgebäude sei zwar grundsätzlich eine Lebensstätte für fünf Fledermausarten. Jedoch fanden sich keine Hinweise auf Wochenstuben oder andere individuenreiche Quartiere, zum Beispiel durch schwärmende Tiere. „Die bereits im vergangenen Jahr vorgezogenen und ausgeführten Maßnahmen zum Fledermausschutz haben sich als geeignet erwiesen“, betonte Müller.