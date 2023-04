Nach Großbrand im „Studio 21“: Polizei durchsucht Wohnhaus des Geschäftsführers

Von: Bernd Schossadowski

Das „Studio 21“ in Bad Bodenteich wurde im November 2022 durch ein Feuer vollkommen zerstört. © Feuerwehr

Fünf Monate nach dem Großbrand im Bad Bodenteicher „Studio 21“ besteht offenbar der Verdacht der Brandstiftung gegen den Geschäftsführer der Veranstaltungsstätte. Polizeisprecher Kai Richter bestätigt, dass deshalb das Wohnhaus des Geschäftsführers in Rätzlingen kürzlich von der Polizei durchsucht worden ist.

Bad Bodenteich – Nach dem Großbrand der Bad Bodenteicher Veranstaltungsstätte „Studio 21“ im November 2022 (AZ berichtete) hat die Polizei offenbar eine heiße Spur. Wie Polizeisprecher Kai Richter am Dienstag auf Anfrage der AZ erklärte, gab es bereits am 4. April auf dem Grundstück und im Wohnhaus des Geschäftsführers des „Studios 21“ in Rätzlingen eine groß angelegte polizeiliche Durchsuchung. Auch ein Mehrfamilienhaus in Soltendieck, das laut Richter dem Umfeld des Geschäftsführers zuzuordnen ist, habe die Polizei durchsucht. Damit bestätigte Richter entsprechende Augenzeugenberichte.

„Es waren mehrere Dutzend Beamte im Einsatz. Dabei wurde Beweismaterial sichergestellt“, sagte Richter. Neben Ermittlern der Polizei Uelzen seien auch Diensthundeführer und Kräfte der Bereitschaftspolizei aus Lüneburg an den Durchsuchungen beteiligt gewesen. Diese seien aufgrund eines konkreten Tatverdachts gegen den Geschäftsführer erfolgt.



Die Ursache des Großfeuers im „Studio 21“, bei dem ein Millionenschaden entstand, steht laut Richter fest: „Wir gehen von Brandstiftung aus.“ Zu den Ergebnissen der Durchsuchungen und den weiteren Ermittlungen halte sich die Polizei aber noch bedeckt, sagte Richter.