Kita-Bau in Bad Bodenteich verschlingt eine Millionen Euro extra

Von: Bernd Schossadowski

Die neue Kindertagesstätte in Bad Bodenteich wird statt 2,3 nun wohl 3,3 Millionen Euro kosten. Zur Finanzierung dieser und weiterer Baumaßnahmen hat der Samtgemeinderat Aue jetzt den Nachtragshaushalt beschlossen. © Bernd Schossadowski

Der Kita-Neubau in Bad Bodenteich wird statt 2,3 wohl 3,3 Millionen Euro kosten. Das teilte Kämmerer Frank Burmester jetzt dem Samtgemeinderat Aue mit. Dieser beschloss den erforderlichen Nachtrags-Etat mit großer Mehrheit.

Bad Bodenteich/Wrestedt – Der Neubau der Kindertagesstätte in Bad Bodenteich und die Erweiterung der Krippe in Wrestedt machen große Fortschritte, werden aber teurer als ursprünglich kalkuliert. Das erklärte Kämmerer Frank Burmester am Dienstagabend in der Sitzung des Samtgemeinderates Aue. Um die Mehrkosten decken und weitere Baumaßnahmen, die in den nächsten Jahren anstehen, finanzieren zu können, beschloss der Rat mit großer Mehrheit einen Nachtragshaushalt. Nur Jürgen Schulze und Thomas Lampe (beide CDU) stimmten dagegen.



Laut Burmester wird sich der Kita-Bau an der Burgstraße in Bad Bodenteich – dort entstehen zwei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe – um etwa eine Million Euro verteuern. Eigentlich hatte der Samtgemeinderat 2021 eine Deckelung der Kosten auf 2,3 Millionen Euro beschlossen. Doch wegen des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise rechnet Burmester nun mit Gesamtkosten von fast 3,3 Millionen Euro. Allein bei den Hochbaumaßnahmen der Kita habe sich eine Steigerung um 644 000 Euro ergeben, berichtete er.



Hinzu kommt, dass für den Kita-Neubau der Wohnmobilstellplatz an der Burgstraße in Anspruch genommen wurde. Als Ausgleich muss jetzt eine andere Fläche für Wohnmobile geschaffen werden, was mit bislang nicht kalkulierten Kosten von 289 000 Euro zu Buche schlägt. Auch die Erweiterung der Krippe am Mittelweg in Wrestedt wird teurer als erwartet. Die Kosten betragen statt 2,47 nun 2,52 Millionen Euro.



Zudem ebnete der Samtgemeinderat den Weg für zwei Vorhaben in der Zukunft. Für den möglichen Neubau der Kita in Wieren und die Erweiterung des Kindergartens in Wrestedt werden sowohl Planungskosten als auch Verpflichtungsermächtigungen für die Bauarbeiten in den Etat eingestellt. Für den Kauf eines Bauwagens einer eventuellen neuen Waldgruppe der Kita Wrestedt werden 30 000 Euro mit Sperrvermerk aufgenommen.



Perspektivisch hat sich die Samtgemeinde auch den Neubau der Grundschule Bad Bodenteich vorgenommen. So sollen für das Haushaltsjahr 2024 Planungskosten von 1,7 Millionen Euro zahlungswirksam werden. Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben belaufen sich laut einer Schätzung auf 11,7 Millionen Euro. Der Haushalt umfasst auch eine Verpflichtungsermächtigung von 1,73 Millionen Euro für den geplanten Neubau des Feuerwehrhauses in Lüder.



„Wenn wir uns all diese Investitionskosten anschauen, kann einem schwindlig werden“, gab CDU/FDP-Gruppensprecher Jörg Formella zu. Doch es sei klar, dass weitere Betreuungsplätze für Kinder geschaffen werden müssten. Mit Blick auf die Kostensteigerung beim Kita-Neubau in Bad Bodenteich meinte Formella: „Es hätte noch deutlich teurer werden können.“ Weil private Bauprojekte aufgrund der gestiegenen Zinsen verschoben worden seien, hätten Bauunternehmen bei den Ausschreibungen der Samtgemeinde Aue „realistische Angebote“, so Formella, abgeben können. „Ich glaube, dass die Entscheidung, die wir als Rat im Mai 2021 für die Kita in Bad Bodenteich getroffen haben, richtig und wichtig war“, betonte er.



Das sah SPD/Grünen-Sprecher Philipp Ebeling genauso. „Es sind sehr hohe Zahlen. Aber wir halten diese Maßnahmen für absolut notwendig und für den Dienst am Bürger für sinnvoll“, erklärte er. Die Samtgemeinde müsse die Infrastruktur bereitstellen „für ein gutes und sicheres Leben“ der Menschen.



Kritik an der Kostensteigerung bei der Kita in Bad Bodenteich übte Jürgen Schulze (CDU). Er verwies auf die 2021 vereinbarte Deckelung auf 2,3 Millionen Euro. „Einige Ratsmitglieder hatten da gleich gesagt: Das wird in keiner Weise reichen. Wir sehen uns hier bestätigt“, sagte er. Stattdessen hätte in der Tagespflege des Paritätischen in Lüder kostengünstig eine Kita-Gruppe eingerichtet werden können, sagte Schulze. Das habe die Ratsmehrheit seinerzeit aber abgelehnt.