Jungstörche in Lüder entwickeln sich prächtig

Von: Bernd Schossadowski

Die beiden Jungstörche in Lüder sind nach Ansicht des Experten Arne Torkler fit und munter. © Arne Torkler

Die beiden Jungstörche im Nest in Lüder haben sich prächtig entwickelt. Nach Aussage des Experten Arne Torkler sind die Tiere fit und gesund. Der Nachwuchs ist außergewöhnlich: Ihr Vater ist ein Weißstorch, ihre Mutter eine Schwarzstörchin.

Etwa zwei Monate nach ihrer Geburt geht es den beiden Jungstörchen im Nest in Lüder hervorragend. „Sie sind fit und munter“, sagt Arne Torkler, ehrenamtlicher Schwarzstorchbeauftragter der Staatlichen Vogelschutzwarte in Hannover, im AZ-Gespräch. Am Donnerstag war der Experte wieder in der Nähe des Nests, das sich auf einem hölzernen Mast auf der Wiese von Wolfgang Schulze am Ortsrand befindet. Die beiden Jungtiere sind ornithologisch eine absolute Rarität, denn es handelt sich um den Nachwuchs eines Weißstorchs und einer Schwarzstörchin (AZ berichtete).

„Das ist eine Weltneuheit“, findet auch Werner Williges, Sprecher der Arbeitsgruppe Natur aus Lüder. Im Internet gebe es zwar vereinzelte Hinweise auf solche „Hybridstörche“. Diese seien aber bislang nur in Gefangenschaft geboren worden und nicht, wie in Lüder, in freier Wildbahn. „Im Freiland scheint das einmalig zu sein“, sagt Torkler.



Die beiden Jungstörche, die vor etwa vier Wochen beringt wurden, haben sich prächtig entwickelt. Von ihrem Vater Heinrich werden sie vorwiegend mit Heuschrecken und Mäusen gefüttert, von ihrer Mutter mit Fisch. Eines der Jungtiere hat einen schwarzen Rücken, einen weißen Bauch und einen grauen Kopf. Es ist größer als der Geschwisterstorch, der einen schwarz-weiß melierten Rücken, einen weißen Bauch und einen weißen Kopf hat.



„Der größere Storch wurde sehr wahrscheinlich früher geboren. Wir gehen davon aus, dass er aus dem ersten Ei geschlüpft ist und der andere Storch aus dem dritten Ei“, erklärt Torkler. Das zweite Ei im Nest sei nicht ausgebrütet worden. Torkler hat es mitgenommen, um es untersuchen zu lassen. Das Geschlecht der beiden Störche lasse sich vorerst aber nicht bestimmen. Auch ist ungewiss, ob die Tiere überhaupt fortpflanzungsfähig sind. Das werde sich erst in drei Jahren zeigen, wenn sie geschlechtsreif sind, erläutert der Schwarzstorchbeauftragte.



Unterdessen sorgt der ungewöhnliche Storchennachwuchs auch überregional für Aufmerksamkeit. Kürzlich hat das NDR-Fernsehen die Jungtiere in Lüder gefilmt, am Donnerstag war ein TV-Team von RTL vor Ort. Auch zahlreiche Fotografen beobachten seit einigen Wochen die Entwicklung der beiden Jungstörche aus der Ferne. Ganz wichtig: Unbefugte dürfen die Wiese, auf der sich das Nest befindet, auf keinen Fall betreten.

Torkler hat bei den Storcheneltern ganz verschiedene, aber jeweils arttypische Verhaltensweisen festgestellt. Heinrich hat das Nest mit Gras und Stroh ausgepolstert, Isis mit Moos. Als Heinrich das sah, beförderte er das Moos gleich wieder heraus. Ein weiterer Unterschied: Während der Weißstorch zur Begrüßung mit dem Schnabel klappert, duckt sich die Schwarzstörchin und gibt pfeifende Laute von sich, berichtet Torkler.



„Es wird spannend sein, wie sich die Jungstörche verhalten, wenn sie demnächst ihr Nest verlassen. Gehen sie wie Heinrich über Wiesen oder eher in den Bach wie Isis?“, fragt sich der Experte. Im Spätsommer werden die Elterntiere und der Nachwuchs in ihre Winterquartiere im Süden ziehen. Es wäre aber nicht verwunderlich, wenn Heinrich und Isis im nächsten Frühjahr zum Brüten wieder in Lüder eintreffen. „Bei Jungstörchen ist es hingegen oft so, dass sie erst mal in ihrem Winterquartier bleiben“, sagt Torkler. Seine Freude über die außergewöhnlichen Jungstörche ist übrigens nicht ungetrübt: „Man muss es auch wissenschaftlich betrachten: Es ist von der Natur nicht gewollt, dass Hybride entstehen.“