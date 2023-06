Jürgen Wolpers aus Bad Bodenteich hat berühmte Holz-Achterbahn nachgebaut

Zwei Schleifen und ein Schlumpf

Jürgen Wolpers (rechts) freut sich mit seinen Helfern Helfer Bernd Köhle (2. von rechts) und Rolf Helmke (3. von links) sowie Giesela und Rolf Wiese

In mehr als 1000 Arbeitsstunden hat Jürgen Wolpers ein Modell der legendären Achterbahn von Hugo Haase aus dem Jahr 1912 gebaut. Bald wird es in einer Ausstellung in Winsen zu sehen sein.

Bad Bodenteich – Über eine steile Rampe geht es in die Höhe. Eine Fahrradkette, angetrieben von einer Zwölf-Volt-Batterie, befördert den Wagen der Achterbahn langsam nach oben. Dann beginnt die rasante Abfahrt. In zwei Achter-Schleifen saust der Wagen nach unten. Als Gag hat das Gefährt einen nicht alltäglichen Fahrgast: eine Schlumpf-Figur mit Zipfelmütze. Dieses abenteuerliche Szenario wird im Keller des Bad Bodenteichers Jürgen Wolpers zur Realität. Der 87-jährige Tischlermeister hat dort ein Modell der legendären Holz-Achterbahn von „Karussellkönig“ Hugo Haase aus dem Jahr 1912 nachgebaut. Jetzt ist das Schmuckstück im Maßstab 1:30 fertig.



Vor acht Monaten hatte die AZ Wolpers zum ersten Mal besucht. Damals war er mitten in den Arbeiten für die „Achtbahn“, wie die alte Bezeichnung für das Fahrgeschäft lautet. Mehr als 1000 Stunden – ein ganzes Jahr lang – hat der Bad Bodenteicher an dem etwa 1,20 mal 2,20 Meter großen Nachbau gearbeitet. „Das Modell besteht aus Kiefern- und Fichtenholz. Das habe ich mir hier im Ort aus einer Zimmerei geholt“, erzählt er.



Die Längs- und Querstreben sind weiß und orange bemalt, die Umrandung der Schienen ist blau. Der Anstrich entspricht somit fast dem Original-Farbton von damals. Hugo Haases berühmte „Achtbahn“ war übrigens von zahllosen Glühbirnen beleuchtet – ein Novum in jener Zeit. Auch der Nachbau weist viele kleine Lampen auf, die dank der Batterie leuchten.



Fotos oder alte Unterlagen von der „Achtbahn“ gibt es übrigens nicht. „Ich habe alles aus dem Gedächtnis nachgebaut“, erklärt Wolpers. Schließlich kennt er die Achterbahn aus eigener Anschauung. 1955 war er ein Jahr lang mit Schaustellern, den Nachfolgern des 1933 verstorbenen Haase, und dem hölzernen Fahrgeschäft in Deutschland unterwegs gewesen. Noch bis Anfang der 1960er-Jahre war die 70 mal 35 Meter große und bis zu zwölf Meter hohe Attraktion auf Jahrmärkten in Betrieb gewesen.



Auf den Turm kommt noch eine kleine Krone

Schon in ein paar Tagen wird das Modell, auf dessen Turm in 1,20 Metern Höhe noch eine kleine Krone aufgesetzt wird, den Keller von Wolpers verlassen. Der Nachbau wird im Winsener Marstall, einem Nebengebäude des Schlosses, im Rahmen einer Hugo-Haase-Ausstellung zu sehen sein. Der berühmte Schausteller wurde nämlich 1857 in Winsen geboren.



Der dortige Heimat- und Museumsverein hatte das Modell bei Wolpers in Auftrag gegeben. Über das Ergebnis ist Vorsitzender Rolf Wiese begeistert. „Das ist genial geworden“, sagt er. Dabei sei er anfangs etwas skeptisch gewesen. „Als ich das erste Mal die ganzen Holzteile im Keller liegen sah, dachte ich mir: Ob das mal was wird?“, verrät er schmunzelnd.



Wolpers hatte zwei wichtige Mitstreiter. Elektriker Bernd Köhle kümmerte sich um die Beleuchtung des Modells und half beim Zusammenbau. Rolf Helmke erstellte über Monate hinweg eine Video-Dokumentation über den Bau der Achterbahn. Sein Film wird demnächst im Marstall zu sehen sein.



Unterdessen hat Wolpers schon ein neues Projekt im Kopf. „Ich möchte ein Modell des ,Wolkenfliegers‘, eines Zeppelin-Karussells von Hugo Haase, bauen“, sagt er. Auch dieses Fahrgeschäft kennt er noch aus früheren Tagen von Jahrmärkten. Die Technik des „Wolkenfliegers“ sei sehr aufwendig. „Das ist mit einem einzigen Motor nicht zu machen“, sagte der emsige Tischlermeister. „Aber auch das kriegen wir hin.“