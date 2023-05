Harry-Potter-Spiel Quidditch startet wieder in Lüder

Von: Bernd Schossadowski

Beim Quidditch oder der Kindervariante Kidditch muss der Ball unter anderem durch einen Torring geworfen werden. © Bernd Schossadowski

Nach der Corona-Pause soll in Lüder wieder eine Mannschaft für das Harry-Potter-Spiel Quidditch gegründet werden. Dazu plant Trainerin Madushani Monard ein Probetraining für alle Interessierten am 21. Mai auf dem oberen Sportplatz des TSV.

Lüder – Bald beginnt sie wieder, die Hatz nach dem „Schnatz“. Im Mittelpunkt stehen eine Verfolgungsjagd der Treiber und Würfe mit dem „Quaffle“ durch Torringe. Nach coronabedingter Pause startet in der nächsten Woche in Lüder wieder das Quidditch- und Kidditch-Training der „Heather Dragons“. Bei der Teamsportart in Anlehnung an das berühmte Spiel aus der Welt von Harry Potter handelt es sich um einen Mix aus Handball, Rugby und Völkerball. Alle interessierten Kinder, Jugendlichen und Erwachsene sind zum Mitmachen willkommen.

2017 hat Madushani Monard die „Heather Dragons“ ins Leben gerufen. „Ich wollte ein alternatives Sportprogramm zum Fußball anbieten“, erzählt die Trainerin der AZ. Zu guten Zeiten zählte die Gruppe etwa 20 Mitspieler – vom Kind bis zum Erwachsenen. Doch aufgrund der Pandemie mussten ab 2020 die Aktivitäten eingestellt werden. „Quidditch ist eine körperbetonte Sportart. Wir konnten sie nicht mehr spielen. Corona hat uns damals das Genick gebrochen“, bedauert Madushani Monard.



Unterstützung durch Svenja Quednau

Doch jetzt will sie die Lüderaner „Heather Dragons“ zu neuem Leben erwecken. Dabei wird Svenja Quednau ihr künftig als Co-Trainerin zur Seite stehen. „Wir haben uns kennengelernt und festgestellt, dass wir gerne Sachen machen, die ungewöhnlich sind“, sagt Madushani Monard und lacht. So leitet Svenja Quednau die Theatergruppe „Sventasie and Friends“, die schon mehrere Auftritte, unter anderem beim Bodenteicher Burgspektakel, hatte. Gemeinsam wollen die beiden wieder ein geschlechtsgemischtes Team in Lüder aufbauen. Kidditch ist für Kinder ab der zweiten Klasse geeignet, Quidditch für Jugendliche und Erwachsene. „Es ist ein bisschen härter. Da geht es mehr in den Vollkontakt“, erklärt Monard.



Bei beiden Varianten haben die Treiber die Aufgabe, die Jäger der gegnerischen Mannschaft mit einem Softball, dem „Klatscher“, abzuwerfen. Eine weitere Herausforderung ist, den „Quaffle“, einen etwas härteren Ball, durch einen der drei Torringe zu werfen. Als sportliches Handicap müssen die Spieler auch noch die ganze Zeit mit einem Besen zwischen den Beinen übers Spielfeld laufen – zumindest wenn es nach den Harry-Potter-Regeln geht. „Wir verwenden dafür aber Gymnastikstäbe aus Plastik“, sagt Madushani Monard. Und dann geht es noch darum, den „Schnatz“, einen in eine Mütze eingewickelten Tennisball, von einem gegnerischen Spieler zu erobern.



Kostenloses Probetraining am 21. Mai

Alle Interessierten sind für Sonntag, 21. Mai, von 16 bis 17.30 Uhr zum kostenlosen Probetraining auf den oberen Sportplatz des TSV Lüder eingeladen. Mitgebracht werden sollten Sportkleidung und etwas zu trinken. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.



„Ich hoffe, dass wir es schaffen, wieder viele für diesen Sport begeistern zu können“, sagt Madushani Monard. Falls sich genügend Spieler melden, sollen künftig feste Trainingszeiten angeboten werden. Geplant ist auch, dass die „Heather Dragons“ an Turnieren mit anderen Teams teilnehmen. „Wir können uns auch eine Harry-Potter-Nacht auf dem Sportplatz in Lüder und ein Quidditch-Turnier in den Bodenteicher Seewiesen vorstellen“, blickt Madushani Monard voraus. Wer Fragen hat, kann sich bei ihr unter (05824) 9853899 oder madushani@web.de melden.