Freibadsaison in Bad Bodenteich und Stadensen hat begonnen

Eröffnungsfeiern mit buntem Programm

+ © Ulrich Bleuel Zum Saisonbeginn im Bad Bodenteicher Waldbad rutschten diese Kinder voller Begeisterung ins kühle Nass. © Ulrich Bleuel

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Im Bad Bodenteicher Waldbad und im Stadenser Sommerbad hat am Wochenende die neue Saison begonnen. Zum Auftakt gab es Tanz, Musik, einen Freiluftgottesdienst, beherzte Kopfsprünge und rasantes Rutschen ins kühle Nass.

Bad Bodenteich/Stadensen – Pünktlich zum Start der neuen Badesaison im Uelzener Südkreis hat sich auch das Wetter von seiner schönen Seite präsentiert. Sowohl das Bad Bodenteicher Waldbad als auch das Stadenser Sommerbad öffneten am Wochenende erstmals in diesem Jahr ihre Pforten. Bei teils frühsommerlichen Temperaturen hatten die Besucher viel Spaß im kühlen Nass.



Schwimmmeister Gerd Latzko hatte das Wasser des Waldbades über Nacht auf etwa 22 Grad aufgeheizt. „Wenn es die Sonne gut meint, werden wir mit der installierten Absorber-Anlage das Wasser bald auf 25 Grad bringen können“, sagte er. Die stellvertretenden Bürgermeister Joachim Gade und Antje Rodewald-Schulz, Verwaltungschef Michael Müller, Matthias Grohne als Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Bad Bodenteich und Frank Seidel als Vorsitzender des Waldbad-Fördervereins eröffneten die Saison gemeinsam mit beherzten Sprüngen von den Startblöcken. Die Kinder wiederum stürzten sich voller Vergnügen von der großen Rutsche ins Wasser.



Sobald noch einige Anmeldungen eingehen, werden im Waldbad demnächst auch wieder Schwimmkurse stattfinden. Angebote am Kiosk gab es bereits zum Saisonauftakt, denn mit Jasmin Prengel wurde eine neue Betreiberin gewonnen. Auch der ehrenamtliche Kassendienst hat seine Arbeit aufgenommen. „Zur Entlastung werden aber immer noch weitere Personen gesucht, die hier mithelfen und unterstützen wollen“, freut sich Friedhelm Schulz vom Förderverein über eine Kontaktaufnahme.



Für alle Besucher des Waldbades gibt es noch eine erfreuliche Nachricht: Die Eintrittspreise von der Einzel- bis zur Jahreskarte wurden gegenüber 2022 nicht erhöht.



Stimmungsvoll ging es zum Saisonstart auch im Stadenser Bad zu. Zum traditionellen Freiluftgottesdienst begrüßte Propst i. R. Jörg Hagen zahlreiche Besucher. Für die musikalische Begleitung sorgten der Posaunenchor Nettelkamp und der Gesangverein Heiderose. Zudem legten die Dance-Kids des SV Stadensen einen gelungenen Auftritt hin. Und es gab ein Novum: Hagen sprach erstmals einen Segen für das Sommerbad und die Saison.



Reinhard Wagner, in Doppelfunktion als Vorsitzender der Interessengemeinschaft Sommerbad Stadensen (ISO) und Kirchenvorstand der St.-Laurentius- und St.-Martin-Kirchengemeinde, dankte in seiner Ansprache allen, die sich mit großem Elan an der Saisonvorbereitung beteiligt und die termingerechte Eröffnung des Bades ermöglicht hatten. „Unterstützt die ISO weiterhin mit ehrenamtlichem Einsatz, Mitgliedschaft, Spenden oder als Sponsor. Nur wenn uns viele unterstützen, können wir weiterhin unser Bad jedes Jahr im Mai für die Bevölkerung öffnen“, sagte Wagner.



Michael Müller überbrachte der ISO neben einem Scheck die frohe Botschaft, dass der Haushalt der Samtgemeinde inzwischen genehmigt ist und der erhöhte Betriebskostenzuschuss für das Sommerbad auch 2023 fließen wird. Nach Grußworten der Bürgermeister Dagmar Hillmer (Suderburg) und Max Lemm (Wrestedt) erfolgte die offizielle Beckenfreigabe durch Vorstandsmitglieder der ISO, den Pastor und Müller. Für Letzteren war der Kopfsprung ins Wasser kein Problem. Schließlich ist er nicht nur Mitglied, sondern auch langjähriger Trainer der DLRG Stadensen.