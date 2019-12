Löschwasser-Mangel! Aues Feuerwehr schlägt Alarm

+ Thomas Lampe, Gemeindebrandmeister Aue © Archivfotos: Privat/Sternitzke

Die heißen und trockenen Sommer der Jahre 2018 und 2019 fordern ihren Tribut: Der Grundwasserstand sinkt, die Pumpen der Feuerwehren kommen nicht mehr an das Wasser heran. Sobald der Stand tiefer als acht Meter sinkt, sei technisch nichts mehr zu machen, teilt Lampe mit. Zum Glück habe es in den vergangenen Jahren in der Samtgemeinde keine größeren Einsätze gegeben, zeigt sich Lampe erleichtert.