Dachstuhlbrand in unbewohntem Haus

Nächtlicher Einsatz für Feuerwehren bei Neu Lüder

+ © Foto: Ratzeburg Im Dachstuhl dieses Wohnhauses ist ein Feuer ausgebrochen. Menschen wurden dabei nicht verletzt. © Foto: Ratzeburg

bs Neu Lüder. In einem unbewohnten Haus an der Landesstraße 270 zwischen Neu Lüder und Langenbrügge ist am frühen Samstagmorgen ein Dachstuhlbrand ausgebrochen. Dabei wurde das bereits entkernte Gebäude, das saniert werden sollte, stark beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden.