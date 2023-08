Bad Bodenteich feiert drei Tage lang Seeparkfest

Von: Bernd Schossadowski

Zwei strahlende Majestäten suchen ihre Nachfolgerinnen: Albina Petker (links) wurde beim Seeparkfest 2022 zum „Heide-Model“ gekürt, Daria Sakhnenko holte sich die Auszeichnung der „Miss Bad Bodenteich“. © Christian Holzgreve

Darauf hat sich Bad Bodenteich schon das ganze Jahr gefreut: Von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. August, wird das 48. Seeparkfest gefeiert. Geboten wird ein buntes Programm von Musik über Spiele bis zur Miss-Wahl.

Bad Bodenteich – Auch eine frischgebackene Schönheitskönigin kommt zum Bad Bodenteicher Seeparkfest. Von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. August, wird im Kurort ausgelassen gefeiert. Am Sonntagnachmittag wird dort die neue „Miss Deutschland“ Laura Göcht erwartet. Die 26-jährige Krankenkassenfachwirtin aus Bad Fallingbostel wird gegen 15.45 Uhr auf der Festbühne des Seeparks öffentlich mit Schärpe gekrönt. Anschließend präsentieren sich die Bewerberinnen für die Wahl der „Miss Bad Bodenteich“ und des „Heide-Models“. Dabei werden die Nachfolgerinnen der Majestäten von 2022, Daria Sakhnenko und Albina Petker, gesucht.



Die 48. Auflage des Seeparkfests wartet mit einem abwechslungsreichen Programm auf. Los geht es am Freitag um 20 Uhr mit dem musikalischen „Warm Up“ bei heißen Beats im Festzelt. Um 21 Uhr beginnt dort die Party mit dem DJ-Team von MPP-ID Sound. Ebenfalls um 21 Uhr startet die Lichtertour auf Stand-up-Paddling-Boards am Grasstrand des zweiten Sees im Kurpark.



Am Sonnabend geht es ab 10 Uhr weiter mit dem Fischverkauf des ASV Bodenteich an der Anglerhütte am dritten See. Ab 13 Uhr locken eine Ausstellung des Schiffsmodellbau-Clubs Suderburg, eine Händlermeile, Holzschnitzkunst von Andree Löbnitz und ein Europa-Quiz des Freundeskreises Ludza. Viel Spaß für Kinder ist ab 14 Uhr angesagt. Auf sie warten unter anderem eine Hüpfburg, eine Tennis-Schlangenwand, eine Schmink-Aktion und Lasergewehr-Schießen. Stand-up-Paddling zum Ausprobieren für Groß und Klein wird ab 14 Uhr angeboten. Körperbeherrschung ist ab 15 Uhr gefragt: Dann beginnt das beliebte Bull-Riding.



Auch am Sonnabend ist für gute musikalische Unterhaltung gesorgt. Von 16 bis 18 Uhr spielen Celtic Shamrock auf der Außenbühne stimmungsvollen Irish Folk. Im Festzelt ist ab 20.30 Uhr Live-Musik mit der Partyband Smaaties angesagt. Den Abschluss bietet gegen 23.30 Uhr ein großes Höhenfeuerwerk, jedoch unter dem Vorbehalt der Witterung.



Frühaufsteher kommen am Sonntag zum Zug, denn der Floh- und Trödelmarkt hinter dem Festzelt und entlang des zweiten Sees startet bereits um 6 Uhr. In der Musikmuschel folgt ab 9.30 Uhr ein Freiluft-Gottesdienst mit Pastor Michael Dierßen. Der Schiffsmodellbau-Club Suderburg lädt ab 10 Uhr erneut zu einer Ausstellung und ab 12 Uhr zu Schaufahrten ausgewählter Modelle ein.



Der kulinarische Höhepunkt am Sonntag ist von 11 bis 13 Uhr das Bürgerfrühstück im Zelt, zu dem die Heidemusikanten aufspielen. Parallel dazu laufen verschiedene Aktionen für Kinder wie Bungee-Trampolin, Holzbasteln, Kletterberg, Stelzenlauf, Zauberei und Bull-Riding. Motorboot-Fahrten für Kinder auf dem See bietet die Feuerwehr Bodenteich ebenfalls ab 11 Uhr an. Zur Stärkung gibt es unterdessen Kaffee und Kuchen im Festzelt.



Auf der Außenbühne geht es ab 15 Uhr musikalisch zu. Dort erleben die Zuhörer den Auftritt zweier lokaler Nachwuchskünstler: Evin Karamac, unter anderem bekannt durch die TV-Show „The Voice Kids“, und Silas Steffen.



Den Abschluss des Fests bildet ab 16 Uhr die Kür der neuen „Miss Bodenteich“ (unverheiratete und kinderlose Frauen von 17 bis 27 Jahren) und des „Heide-Models“ (Frauen bis 50 Jahre). Nach Angaben des veranstaltenden Unternehmens MGO haben sich bis gestern bereits sieben Teilnehmerinnen für die Miss-Wahl und weitere sieben für die Kür des „Heide-Models“ angemeldet.