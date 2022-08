17-Jährige aus Klinik in Bad Bodenteich verschwunden – Polizei startet Suche

Von: Michael Koch

Polizei, Blaulicht (Symbolbild) © (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Wer sah die zierliche und schlanke Jugendliche in Bad Bodenteich – oder Umgebung?

pm Bad Bodenteich/Uelzen/Karlsruhe – Nach einer 17 Jahre alten Jugendliche sucht aktuell die Polizei Uelzen. Das Mädchen war aufgrund ihres kachektischen (abgemagerten) Gesundheitszustands seit kurzem in der Klinik in Bad Bodenteich untergebracht und verschwand inklusive ihrer Sachen am Mittwochabend, 24. August. Eine sofortige Fahndung im näheren Umfeld verlief zunächst ohne Erfolg. Die Polizei geht davon aus, dass die 17-Jährige in die Heimat in Richtung Karlsruhe zurückreisen will.

Neben einer Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung und Fahndungsmaßnahmen in Absprache mit der Bundespolizei werden parallel aktuell weitere Suchmaßnahmen im Nahbereich überdacht.

Personenbeschreibung

Die junge Frau ist 17 Jahre alt, 1,65 Meter groß, sehr schlank, trägt rotblondes, gelocktes, längeres Haar (vermutlich zu einem Zopf gebunden). Kleidung: Filzschuhe in türkis, blaue Jeans, graues T-Shirt mit schwarzen Schmetterlingen, darüber eine türkise Sweatjacke