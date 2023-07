Zehn tote Schafe nach Wolfsriss in Römstedt

Von: Jannis Wiepcke

Hubertus Grau, langjähriger Bevenser Hegeringleiter, Schafhalter Jürgen Schenk und Günther Winkelmann von der „Bürgerinitiative für wolfsfreie Dörfer Nord-Ost-Heide (v.l.) begutachten eines der gerissenen Schafe. © Privat

Bei einem Wolfsangriff in Römstedt sind am Sonnabend 10 Schafe gerissen worden – nach Angaben des Schafhalters Jürgen Schenk handelt es sich dabei um 9 Muttertiere und ein Lamm. Ein weiteres Tier wurde verletzt.

Römstedt - Der Wolfsriss ereignete sich morgens gegen 8 Uhr inmitten des Ortes am Bruchweg, wo die Schafe auf einer rund 1 Hektar großen Wiese standen. Hubertus Grau, langjähriger Bevenser Hegeringleiter, erklärte, dass ein solches Ausmaß eines Angriffes am helllichten Tag in dieser Gegend bisher einmalig sei.



Vorschriftsmäßig sei die Wiese mit einem Elektrozaun gesichert gewesen, der von dem Wolf oder den Wölfen aber übersprungen wurde, berichtete Schafshalter Schenk. Den Wolfsriss meldete er den hauptamtlichen Kämmerförstern, auch eine Veterinärin war vor Ort. ute