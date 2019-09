Er wollte den Autoschlüssel: 39-Jähriger zieht in Bad Bevensen Schusswaffe und bedroht Anwohnerin

Täter konnte festgenommen werden

pm/mih Bad Bevensen. Am Samstag um 15.42 Uhr kam es in der Sauerbruchstraße in Bad Bevensen zu einer schweren räuberischen Erpressung, als eine 56-jährige Anwohnerin beim Ausladen von Einkäufen aus ihrem Pkw von einem 39-jährigen Mann mit einer Schusswaffe bedroht wurde.