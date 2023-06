Uwe Schiemann aus Bad Bevensen leitet auch noch mit 80 sein Maschinenbau-Unternehmen

Der Betrieb hält ihn fit

Uwe Schiemann mit einem Werkstück für die Lufthausa vor der computergestützten Fräse. Auch noch mit 80 denkt der Bevenser Maschinenbauer an Investitionen.

Von Gerhard Sternitzke

Die Arbeit macht die Maschine im Prinzip allein. Hinter einer Scheibe saust der Fräskopf hin und her über das Werkstück, ständig geschmiert und gekühlt von einer weißlichen Emulsion, die in alle Richtungen spritzt. Nebenan zeigt Uwe Schiemann fertige Produkte, komplexe Formen aus glänzendem Stahl, auf Zweihundertstelmillimeter genau gefertigt. Körber, Nordson und die Lufthansa sind die Kunden seines Werkzeug- und Maschinenbau-Unternehmens in Bad Bevensen. Und das führt er ganz selbstverständlich auch noch mit 80 Jahren.

Bad Bevensen – „Für mich ist es ein Segen, dass ich hier noch arbeiten kann“, sagt der Geschäftsführer. Zu Hause bleiben, die Beine hochlegen und auf Kreuzfahrt gehen, das kommt für ihn nicht in Frage. Jeden Morgen um 9 Uhr beginnt sein Arbeitstag mit einem Rundgang durch den Betrieb. Auf dem Computerbildschirm hat er den Überblick über die Abarbeitung der aktuellen Aufträge. Und er vertritt seinen Meister, wenn der Urlaub hat. Seine Frau Charlotte, ebenfalls 80, macht die Abrechnung. Die Tochter arbeitet als Prokuristin mit.

Maschinenbau ist Hightech

Der Maschinenbau ist Hightech. Ganz ohne Arbeit geht das natürlich nicht. Schiemann geht eine Gittertreppe hoch. In einem Büro programmiert Mitarbeiter Andreas Matthews an einem dreidimensionalen Modell die Arbeitsschritte, in denen der Fräskopf die Form aus dem Metall herausarbeiten soll.



Unten legt Kollege Carsten Thulke ein neues Werkstück in die Maschine und „liest es ein“, bevor die Maschine loslegen kann. „Die Stücke müssen ein paar Wochen ruhen, damit die Spannungen rausgehen“, erklärt Schiemann, der früher einmal bei der Erno Raumfahrttechnik in Bremen gearbeitet hat.



Investitionen im Alter

Viele Unternehmer verzichten auf Neuerungen, wenn es in Richtung Rente geht. Nicht so Uwe Schiemann. Erst vor vier Jahren hat er 1,5 Millionen Euro in die neue CNC-Fräse investiert und einen Roboter investiert. Der ist im Moment arbeitslos, weil er nur sinnvoll einsetzbar ist, wenn größere Stückzahlen in die Geräte einzulegen sind. Dafür macht sich die aufwendige 3D-Messanlage bezahlt, die bis zu drei Meter lange Werkstücke überprüfen kann. Und Schiemann hat schon wieder Pläne. „Schreiben Sie das mal lieber nicht, meine Frau ist dagegen“, winkt er ab.



1978 hat der Industriemeister sein Werkzeug- und Maschinenbauunternehmen in einer früheren Römstedter Tischlerei gegründet. 1985 zog er auf das neue Betriebsgelände am Eppenser Weg im Bevenser Gewerbegebiet. In den Corona-Jahren musste Schiemann einen schweren Auftragseinbruch verkraften – jetzt haben die 17 Mitarbeiter wieder alle Hände voll zu tun, um die Aufträge zu bewältigen.



Da kann man schon mal über weitere Investitionen nachdenken. So wie vor vier Jahren. „Das war genau richtig“, meint Schiemann. „Sonst würden wir nicht mehr existieren.“



Ans Aufhören denkt er jedenfalls nicht. „Ich bin nicht wichtig. Das Wichtigste sind die Mitarbeiter“, sagt Schiemann zum Abschied. „Die Leute machen das allein. Ich darf noch hier sein.“