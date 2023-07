Mail eines Bevenser Versicherungsvertreters sorgt für Empörung

Von: Gerhard Sternitzke

Von der Mail, die mit der Tragödie bei einem Vater-Kind-Camp für Versicherungen wirbt, distanziert sich auch die WWK-Versicherungsgruppe. © Sternitzke, Gerhard

Mit einem lockeren „Moin“ beginnt die Mail, die in Toppenstedt im Landkreis Harburg für Empörung sorgt. „Tödlicher Unfall Vater Kind Camp keine Unfall Versicherung?? Was ist zu tun“, steht im Betreff des Schreibens. Bei einer Fahrt im Transportkorb eines Radladers waren ein fünfjähriger Junge und ein 39 Jahre alter Mann gestorben, zehn Kinder teils lebensgefährlich verletzt worden (AZ berichtete). Der Absender, laut Adresszeile und Anhang ein Bevenser Versicherungsvertreter der WWK, wirbt darin für eine Kinder-Unfallversicherung.

Bad Bevensen – Die WWK distanziert sich auf AZ-Nachfrage von dem Vorgehen.



„Siehe den Artikel oben. Haben Ihre Kinder und Ihre Familie eine Unfall Versicherung 24h00 Deckung??“, heißt es in dem Werbeschreiben. In der Folge wird eine Versicherung für vier bis zehn Euro im Monat angeboten. „Das als meine Erinnerung, denn wenn der Schaden passiert ist, ist es zu spät“, mahnt der Schreiber. Bei Facebook geht die „Erinnerung“ nach hinten los. „Mehr als pietätlos“, „äußerst geschmacklos“, „Durch solch ein Unglück Provision erlangen zu wollen. Unfassbar“ – so lauten einige der Reaktionen in einer örtlichen Gruppe des sozialen Netzwerks. Auch in der WWK-Zentrale in München ist der Fall schon bekannt.



WWK entschuldigt sich für das Vorgehen des Vertreters

„Das ist natürlich keinesfalls in unserem Sinn, mit solch einem Unfall zu werben“, stellt WWK-Sprecher Thomas Emlinger klar. „Ich finde das ebenso pietätlos. Ich kann die Leute absolut verstehen und kann mich nur entschuldigen. Das ist für die WWK nicht vertretbar.“ Das Unternehmen sei zunächst dabei, den Fall aufzuklären.



Bei 1000 Vermittlern bundesweit handele es sich aber um einen Einzelfall. „Da ist ein Einzelner weit übers Ziel hinausgeschossen. Wir versuchen das in Zukunft besser zu machen“, betont Emlinger.



Auffällig ist, dass Absender- und Empfängeradresse identisch sind. Dies kommt vor, wenn Schreiben per E-Mail-Verteiler unter „Bcc“ an einen großen, aber verborgenen Empfängerkreis versandt werden.



Vertreter spricht von einer hausinternen Mail

„Es kann sich keiner erklären“, betont dagegen Versicherungsvertreter Handrik Stark bei einem Anruf der AZ. „Ich bin selbst entsetzt. Es ist eine Mail, die wir an mich selbst geschickt haben.“ In dem kurzen Text habe er nur hausintern die Problematik der Unfallversicherungen für Kinder festhalten wollen. „Das ist nichts weiter als eine Aktennotiz. Das war nie für die Öffentlichkeit gedacht“, beteuert Stark. „Mir tut das schrecklich leid. Das ist auch nicht mein Stil.“



Die Folgen seien auch für ihn persönlich eine Katastrophe. Es kam bereits zu einem klärenden Gespräch der WWK-Zentrale mit dem freien Handelsvertreter. Stark selbst spricht von „kolossalem Druck“.