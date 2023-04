TBO Ebstorf gibt begeisterndes Konzert in Bad Bevensen

Rund 50 Musiker des TBO Ebstorf präsentierten in Bad Bevensen ein mitreißendes Programm mit dem Titel „Babylon Bevensen“. © Ute Bautsch-Ludolfs

Von Ute Bautsch-Ludolfs

Ein begeisterndes Konzert hat das sinfonische Blasorchester TBO Ebstorf im Theater in der Lindenstraße in Bad Bevensen gegeben. Unter dem Titel „Babylon Bevensen“ erklangen Lieder aus den 1930er- bis 1950er-Jahren.

Bad Bevensen – Glenn Millers Ohrwurm „In the Mood“ umrahmte das großartige Konzert unter dem Titel „Babylon Bevensen“, das am Samstagabend im Theater in der Lindenstraße in Bad Bevensen stattfand. Rund 50 Musiker des sinfonischen Blasorchesters TBO Ebstorf unter der bewährten Leitung von Roman Wnuck begeisterten die Zuschauer in der Aula.



„Wir lieben den nostalgischen Charme“, erklärte der Orchesterleiter. Und es hatte mit dem Programm zu tun – eine besondere musikalische Reise in die Vergangenheit als Abschluss des TBO-Projekts „Alte Schule“, bei dem sich die Musiker mit den geschichtlichen, politischen und kulturellen Geschehnissen der 30er-Jahre bis zum Wirtschaftswunder der 50er-Jahre des 20. Jahrhunderts auseinandersetzten. Roman Wnuck verdeutlichte die Entwicklung von Unterhaltungsmusik bis hin zur Kulturmusik – „mit Botschaft, was als Wert dazukommt“.



Um überhaupt allen Musikern bei dem Konzert einen Platz zu bieten, musste die Bühne erweitert werden. Davor gab es zahlreiche Tischsitzgruppen und überall kleine Elemente früherer Jahre. Das Orchester hatte sich



entsprechend historisch aufgehübscht mit Hosenträ-gern, Mützen, besonderen Strumpfhosen und Glitzerkleidern. Und wie immer präsentierte das TBO Ebstorf sich und seine Musik humorvoll und kurzweilig.



Linear ging es durch die Jahrzehnte. Stücke von Glenn Miller, Count Basie und Benny Goodman erklangen zu Beginn. Das Publikum war gleich nach dem ersten Titel aus dem Häuschen, spendete tosenden Applaus, Jubel und Bravo-Rufe für die fetzige, mitreißende Musik.



Aber es gab auch ruhigere Stücke, zum Beispiel „Over the Rainbow“, im Jahr 1939 von Judy Garland gesungen und „später von vielen anderen“, so Moderatorin Sylvana Meyer, die informativ und locker durch das Programm führte.



Wunderbar waren auch die vielen Soli aus den eigenen Reihen, die großartige Spielfähigkeit zeigten. Nach der Pause ging es mit einem Gesangssolo weiter, als Sängerin Inga Schlimme „Ich glaub‘, ‘ne Dame werd‘ ich nie“ von Hildegard Knef sang. Von Frank Sinatra ging es danach über Elvis Presley bis hin zu Bert Kaempfert.



Der Titel des Konzerts bezieht sich übrigens auf die Kult-Serie „Babylon Berlin“, mit dem Blickwinkel auf die politische und gesellschaftliche Entwicklung der Weimarer Republik und die Verbrechen der Unterwelt im Berlin der 1920er Jahre.



Wer mehr über das TBO wissen möchte oder Lust hat, in dem Orchester mitzuwirken, kann per E-Mail unter info@tbo-ebstorf.de Kontakt aufnehmen.