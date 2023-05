Bad Bevensen: Stillstand bei Bau von Sozialwohnungen In der Hese kritisiert

Investoren stehen ohne Förderung da

Extrem gestiegene Baukosten und fehlende Fördergelder haben dazu geführt, dass die geplanten Sozialwohnungen im Bevenser Baugebiet In der Hese bislang nicht realisiert wurden.

Von Gerhard Sternitzke schließen

Extrem gestiegene Baukosten und fehlende Fördergelder haben dazu geführt, dass die geplanten Sozialwohnungen im Bevenser Baugebiet In der Hese bislang nicht realisiert wurden. Die Fraktion Bürger für Bad Bevensen beklagt die Verzögerung.

Bad Bevensen - Bezahlbarer Wohnraum ist Mangelware, auch in Bad Bevensen. Der Stadtrat hat sich deshalb durchgerungen, im Neubaugebiet In der Hese eine Fläche für Sozialwohnungen auszuweisen. Während die Neubürger längst in ihren Eigenheimen leben, ist von den bis zu fünf Mehrfamilienhäusern nichts zu sehen. Die Fraktion Bürger für Bad Bevensen (BfB) beklagt die Verzögerung.



„Vier Jahre sind unsere Bemühungen alt, bezahlbaren Wohnraum durch Ausweisung und Bereitstellung von Grundstücksflächen zu realisieren“, mahnt die Fraktionsvorsitzende Brigitte-Susanne Hendel und erinnert daran, dass ihre Fraktion die Ausweisung der Fläche angeregt hat.



Tatsächlich hat die Stadt bereits 2021 einem Investor den Zuschlag für ein 5600 Quadratmeter großes Grundstück gegeben. Mindestens 80 Prozent Sozialwohnungen mit einer 30-jährigen Bindung wollte er bauen – deutlich mehr und länger, als die Stadt im Bieterverfahren verlangt hatte. Doch wegen der extremen Baukostensteigerung ist dieser Investor abgesprungen (AZ berichtete). Ein neues Verfahren kam nicht zustande. Es hätte im Januar abgeschlossen werden sollen.



Es gibt aber noch ein allgemeines Problem, mit dem keiner gerechnet hat. Denn das derzeit gültigen Wohnraumversorgungskonzept des Landkreises Uelzen geht von sinkenden Einwohnerzahlen in Bevensen-Ebstorf aus und hält den Bedarf an Sozialwohnungen deshalb gering. „Die Auffassung des Landkreises hat Auswirkungen auf die Fördermöglichkeiten“, beklagt die BfB-Fraktion in einer Pressemitteilung. „Unsere Bemühungen, in allen neu aufzustellenden Bebauungsplänen einen Mindestanteil an Wohnraum für den sozialen Wohnungsbau auszuweisen, werden damit ebenfalls konterkariert.“



Der Landkreis plant zwar gerade die Erstellung eines neuen Konzepts, solange aber gilt das Papier aus dem Jahr 2020. „Im Wohnraumversorgungskonzept wird ein Bedarf für Wohnungsbau in Bad Bevensen nicht gesehen“, bestätigt Stadtdirektor Martin Feller. „Wenn kein Bedarf im Konzept festgestellt wird, gibt es keine Förderung für Investoren.“ Das könne er auch Investoren nicht verheimlichen. Die Ausschreibung für den sozialen Wohnungsbau habe die Stadt erstellt, bevor das Konzept herauskam.



Eine Hoffnung gibt es noch. Gibt der Landkreis eine Bescheinigung, dass es nun doch Bedarf an Sozialwohnungen gibt, könnte es eine Ausnahmeregelung für eine Förderung von der Nbank geben.



Aus Fellers Sicht ist der Bedarf deutlich gegeben. Durch die Unterbringung unzähliger Ukraine-Flüchtlinge sei praktisch kein freier Wohnraum mehr in der Kurstadt vorhanden, erst recht keine kostengünstigen Wohnungen. „Wir haben in den Kliniken und der Gastronomie Menschen, die nicht zum Hochverdienerspektrum gehören“, betont Feller. „Insofern sehe ich einen Bedarf für Sozialwohnungen.“