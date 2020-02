Stadt will Grundstücke kaufen

Bad Bevensen will einzelne Flächen erwerben / 1,65 Millionen Euro im Haushalt

+ © Lohmann Vor knapp einem Jahr ist ein ehemaliges Lokal in Bad Bevensen abgebrannt. Jetzt gibt es Überlegungen der Stadt, das Grundstück zu kaufen. ARCHIVFoto: LOHMANN © Lohmann

Bad Bevensen – In der Kurstadt will man die bauliche Entwicklung Bad Bevensens mehr in der Hand haben und unabhängiger von Investoren werden. Daher sind im laufenden Haushalt 1,65 Millionen Euro für den Ankauf von Grundstücken vorgesehen.