Stadt Bad Bevensen zeichnet Jäger aus – Zum letzten Mal gibt es Preisgeld

Von: Theresa Brand

Teilen

In der Region soll der Bestand von Fasanen und Rebhühnern gesichert werden. © Patrick Pleul

Mehr Hecken und Blühflächen, Schutzräume für Bodenbrüter und bessere Vernetzung der Lebensräume – all das sind Ziele des Projektes, das nun den Umweltpreis der Stadt Bad Bevensen erhalten hat. Außerdem soll der Bestand von Rebhühnern und Fasanen in der Region gesichert werden.

Bad Bevensen – Hubertus Grau, Leiter des Bevenser Hegerings, freut sich über die Entscheidung der Jury: „Wir Jäger sind froh, dass wir mal einen Umweltpreis bekommen. Oft wird gar nicht gesehen, dass wir auch Heger sind und viel für die Natur tun.“ Er hat die Bewerbung stellvertretend für die acht Reviere aus dem Stadtgebiet und den Ortsteilen Bad Bevensens eingereicht.

Der Erhalt und die Stärkung von Rebhuhn- und Fasanenpopulationen sowie der Erhalt ihrer Lebensräume werden von den Jägern der Region seit Jahren verfolgt. Seit drei Jahren beteiligen sich die Reviere Gollern, Jastorf, Röbbel, Klein Hesebeck, Groß Hesebeck Klein Bünstorf, Sasendorf, Seedorf und Bad Bevensen daran. Auch die Landwirte vor Ort werden einbezogen, denn nur wenn sie Flächen unbewirtschaftet lassen, können Rückzugsräume für Tiere entstehen.



Hubertus Grau erklärt: „Wir haben erst einmal grundsätzlich Neuanpflanzungen gemacht, Biotope geschaffen und Ruhezonen eingerichtet, wo zum Beispiel Bodenbrüter nicht gestört werden.“ In einigen Revieren werden außerdem Zuchtgruppen mit Fasanen und Rebhühnern gehalten. Ihre Eier werden ausgebrütet und anschließend in Freilaufställen aufgezogen. „Im vergangenen Herbst und jetzt im Frühjahr haben wir alleine hier in Gollern 40 Tiere ausgewildert“, berichtet Hubertus Grau. Erste Erfolge sind bereits zu sehen.



Der Jäger lobt die gute Kooperation mit den Landwirten, und auch mit der Stadt Bad Bevensen: „Die Zusammenarbeit klappt sehr gut, beispielsweise bei der Heckenpflege. Da wird sich gut abgesprochen.“



Der Stadtrat stimmte in seiner Sitzung einstimmig für die Vergabe an die Jäger. Sie sind die letzten Preisträger, die sich noch über 1000 Euro freuen dürfen, denn ab diesem Jahr gibt es vonseiten der Stadt nur noch eine Urkunde und eine Münze (AZ berichtete). Katja Schäfer-Andrae (Grüne) erklärt: „Es wäre schade, wenn solche Projekte nicht mehr honoriert werden.“ Die Grünen überlegen deshalb nun, einen eigenen Umweltpreis ins Leben zu rufen, den sie selbst sponsern.