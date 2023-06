Schulsporthalle in Altenmedingen wird saniert / Sportler werden geblendet

Von: Gerhard Sternitzke

Teilen

Vorbild für die innere Gestaltung der Altenmedinger Sporthalle ist die der Waldschule Bad Bevensen. 2,2 Millionen Euro wird die Sanierung kosten. © Sternitzke, Gerhard

Frischekur für die Schulturnhalle in Altenmedingen: Die Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf will das Gebäude aus den siebziger Jahren gründlich sanieren (AZ berichtete). Im Bauausschuss am Dienstag stellte Architekt Marc-Eric Tiedemann die Pläne vor, die er vor allem in Abstimmung mit der Schulleitung erstellt hat. Doch nicht alle Nutzer sind zufrieden. Christian Klie sieht die Wünsche des TSV Altenmedingen, dessen Vorsitzender er ist, nur unzureichend berücksichtigt.

Bad Bevensen/Altenmedingen – Muster für die Neugestaltung ist die Sporthalle der Bevenser Waldschule, für deren Sanierung ebenfalls Tiedemann verantwortlich gezeichnet hat. „Oberflächen, Materialien, Boden – all das soll sich wiederfinden in Altenmedingen“, erklärt der Architekt. Wie in der Waldschule plant er in der 17 mal 28 Meter großen Halle einen neuen Schwingboden sowie Prall- und Lärmschutzplatten in warmen Holztönen. Die Sanitäranlagen werden komplett erneuert, mehr Platz für Geräte in einem Anbau und drei barrierefreie Zugänge geschaffen.

Aufwendige Asbestsanierung

„Bei einem Bau der siebziger Jahre gehen bei uns Planern die Alarmlampen los wegen Schadstoffen“, sagt Tiedemann. „Die sich bei der Voruntersuchung gleich bestätigt haben.“ Am Anfang der Arbeiten, die im Sommer beginnen sollen, steht deshalb eine aufwendige Asbestsanierung.



Auch der Brandschutz ist für den Architekten eine Herausforderung. Die Fassade wird gedämmt und mit grünen und roten Faserzementplatten verkleidet. Geheizt wird mit Wärmepumpe und Photovoltaikanlage. Die Oberlichter sollen auf Wunsch der Schule erhalten bleiben, damit die Schüler Tageslicht erhalten.



Sportler des TSV Altenmedingen werden geblendet

Genau das ist das Problem für den TSV Altenmedingen. „Die Fensterfront ist sehr groß. Wenn die Fensterfront erhalten bleibt, muss man über einen Hitzeschutz nachdenken“, sagt der Vorsitzende Klie. Es geht aber auch um die starke Einstrahlung am Nachmittag. „Teilweise sehen die Mitglieder beim Tischtennis und beim Geräteturnen nicht, wohin sie laufen.“ Man habe sogar angeboten, ganz aufs Tageslicht zu verzichten.



Zudem wünscht sich der 400 Mitglieder starke Sportverein eine große Tür im Westen, damit die Sportler beim Springen Anlauf nehmen können. Die Turnerinnen LK 3 des TSV Altenmedingen sind immerhin Landesmeister. Der zusätzliche Geräteraum sei schon eine gute Sache, aber insgesamt werde der Sportverein mit seinen Anliegen nicht ausreichend berücksichtigt, findet Klie.



Eingebaut wird eine Wärmeschutzverglasung, aber die Samtgemeinde bleibt beim Tageslicht. „Es ist richtig, dass wir an den Fenstern festhalten“, antwortet Bauamtsleiter Oliver Willing. Ein innen liegender Sonnenschutz und die Tür sollen aber geprüft und möglichst umgesetzt werden. „Durch die schmale Tür Anlauf zu nehmen, ist aber mit einem gewissen Unfallrisiko verbunden.“



Mehrkosten von einer halben Million Euro

Die Gesamtkosten haben sich laut Samtgemeinde um 500 000 Euro auf 2,2 Millionen Euro verteuert. Grund sei die allgemeine Baukostensteigerung. Aus der Sportstättenförderung des Landes gibt es eine Zuwendung von 400 000 Euro. Der Bauausschuss empfiehlt schließlich die Sanierung und die überplanmäßigen Mittel.