Großbrand zwischen Medingen und Bruchtorf im Einsatz

150 Feuerwehrleute im Einsatz Flammen zerstören Scheune

+ © Bräutigam Beim Eintreffen der Feuerwehren brannte die Scheune in voller Ausdehnung. Der Einsatz dauerte mehr als 36 Stunden. © Bräutigam

Bad Bevensen-Medingen. Diesen Einsatz werden die Freiwilligen Feuerwehren und das DRK so schnell nicht vergessen: In der Nacht zum Sonnabend ist eine 80 mal 20 Meter große Scheune zwischen dem Bad Bevenser Ortsteil Medingen und Bruchtorf in Flammen aufgegangen.