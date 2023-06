Neue Feuerwehrhäuser: Samtgemeindeausschuss Bevensen-Ebstorf spricht sich für Sparversion aus

Von: Gerhard Sternitzke

Der Feuerwehrausschuss der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf hat sich für eine Sparversion der vier geplanten Feuerwehrgerätehäuser ausgesprochen. © Dpa

Die Sparversion für vier Feuerwehrhäuser in Bevensen-Ebstorf kostet 14,1 Millionen Euro. Für die vom Architekten im Feuerwehrausschuss vorgestellten Entwurf sprachen sich CDU, SPD und Wählergemeinschaften aus.

Die Sparversion besteht aus einer Fahrzeughalle und einem versetzt anschließenden ebenerdigen Trakt mit Umkleiden, Spinden, Schulungsraum und Sanitäranlagen, den die Feuerwehrleute vom seitlich liegenden Parkplatz durch die Alarmtür erreichen. Der Feuerwehrausschuss der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf hat sich am Montag für eine Sparversion der vier geplanten Feuerwehrgerätehäuser ausgesprochen.



Die Kosten der Version vier belaufen sich auf insgesamt 14,1 Millionen Euro. Damit werden 2,3 Millionen Euro gegenüber der zuvor beschlossenen Planung, für die bereits eine Baugenehmigung vorlag, eingespart. Das Sparziel von 10,5 Millionen Euro einschließlich möglicher Kostensteigerungen (AZ berichtete) sowie die Frist von sechs Wochen zur Prüfung durch die Verwaltung wurden jedoch verfehlt.



Ausschussvorsitzender Hans-Jürgen Cordes (CDU) war dennoch erleichtert: „Ich bin froh, dass es durch die Tür geht und wir endlich weiterkommen“, sagte er, nachdem das Gremium den Entwurf mit einer deutlichen Mehrheit von CDU, SPD und Wählergemeinschaften befürwortet hatte. Das letzte Wort hat morgen der nicht öffentlich tagende Samtgemeindeausschuss.



„Es ist wirklich alles noch mal durchdacht worden“, betonte Bauamtsleiter Oliver Willing. Gespart wurde vor allem durch den Verzicht auf die Zweigeschossigkeit. Die Schulungsräume wurden in diesem Zuge deutlich auf 85 Quadratmeter verkleinert. Dadurch kann darin auch auf eine Belüftungsanlage verzichtet werden. Gleichzeitig ist der Entwurf flexibel, was die Erweiterung von Fahrtzeugstellplätzen und Schulungsräumen angeht. „Wir haben versucht, das Beste zu machen aus den Informationen, die wir bekommen haben“, betonte Architekt Burkhard Sasse. Für Feuerwehrmänner und -frauen hat er getrennte „Abwurfräume“ für die Einsatzkleidung vorgesehen. Sämtliche Räume seien nach Feuerwehr-DIN beleuchtet und belüftet.



„Wir von CDU und FDP stehen vorbehaltlos zur Variante vier“, sagte Ralf Schmidtke (CDU). Zudem halten wir die Ausmaße für sehr angemessen.“ Weitere Änderungen lehne man ab. Damit reagierte Schmidtke auf einem Brief von Gemeindebrandmeister Sven Lühr und den vier betroffenen Fusions- und Kooperationswehren, der der AZ vorliegt.



Darin zeigen sich die Wehren irritiert, dass sich die Politik gegen die Variante zwei ausspreche, die die „vollste Zustimmung“ der Feuerwehren bekommen habe. Diese beläuft sich laut Kostenschätzung auf 14,6 Millionen Euro. Kritisiert wird, dass die Größe der Schulungsräume nicht, wie im Ausschuss empfohlen, flexibel nach Zahl der Aktiven bemessen wurden. 22 Quadratmeter für die Jugendfeuerwehr seien zu wenig. Moniert werden auch zu wenige Duschen.



„Festhalten möchten wir, dass es uns freut, dass nun eine zeitnahe Realisierung der dringend benötigten vier Feuerwehrhäuser in Sicht ist“, heißt es in dem Papier an alle Ratsfraktionen. Variante vier sei grundsätzlich ein akzeptabler Kompromiss.



Auch die SPD begrüßte die Lösung. Man bewege sich „fast im Kostenrahmen“, lobte Hans-Joachim Bütow.



Annette Niemann (Grüne) kritisierte wie die Wehren, dass von der Vorgabe abgewichen wurde, die Schulungsräume an die Mannschaftsstärke anzupassen „Denn die Wehren sind sehr unterschiedlich, die kooperieren.“ „Wir haben alles gekürzt, was zu kürzen war“, höhnte ihr Parteikollege Mathias Böhnke. Während man im Gebäude Fläche einspare, versiegele man unnötig viel Fläche. Angesichts des nicht erreichten Sparziels von 10,5 Millionen Euro sprach er von einer „Mogelpackung“. Dafür gab es Beifall von den Feuerwehrleuten, die die Sitzung verfolgten.



Die Wählergemeinschaften hätten mit den Wehren Variante zwei vorgezogen, stimmten jedoch zu. „Wenn wir große Versammlungen haben – so kenne ich das aus Ebstorf – dann fahren wir Fahrzeuge aus der Halle und machen da die Versammlung“, gab Uwe Beecken (Wir für Ebstorf) zu bedenken.



Im Herbst, spätestens im Oktober soll der Bauantrag für die vier Feuerwehrhäuser eingereicht werden. stk