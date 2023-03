Wann gilt der Wolf als Problem? Richter gibt Einblick in Verfahren zu Abschussgenehmigungen

Europäischer Grauwolf in Aktion

Der Verein „Gasthaus ohne Linde“ in Natendorf hat Dr. Jan-Erik Schenkel eingeladen, damit er von seiner Arbeit als Richter beim niedersächsischen Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg berichtet, wo er an mehreren Verfahren beteiligt war, als es um Abschussgenehmigungen für Wölfe ging

Natendorf – Das OVG ist die zweite und letzte Instanz, die entscheidet, ob ein Wolf entnommen wird oder nicht. Vorausgegangen sind Klagen, meist von Naturschutzverbänden, gegen eine Abschussgenehmigung. Zuerst entscheidet ein Verwaltungsgericht, wird dann gegen dieses Urteil nochmals Klage erhoben, geht diese an das OVG.

In der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union ist der Wolf als eine wild lebende Art aufgeführt, deren Lebensraum und die europaweite Vernetzung dieser Lebensräume zu sichern und zu schützen ist. Die Richtlinie dient damit der von den EU-Mitgliedstaaten im Jahre 1992 eingegangenen Verpflichtungen zum Schutz der biologischen Vielfalt. Während damals der Wolf noch nicht nach Deutschland zurückgekehrt war, gilt diese Gesetzeslage heute immer noch.



Vor diesem Hintergrund erläuterte Dr. Schenkel, unter welchen Voraussetzungen eine Abschussgenehmigung vom OVG dennoch zugelassen werden könne. Ausnahmen vom Bundesnaturschutzgesetz gebe es, wenn ein Wolf mehrfach auffällig wurde und durch seine Entnahme ernste wirtschaftliche Schäden verhindert werden könnten. Dabei gehe es nicht um eine monetäre Betrachtung, sondern um den Eigentumsschaden. Als Beispiel nannte Dr. Schenkel den Ebstorfer Wolfsrüden, der innerhalb von 19 Tagen viermal in Weiden eingedrungen und Weidetiere verletzt oder getötet hat. „Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er an weiteren Rissen beteiligt sein wird“, so der Richter.



Des Weiteren schaue das Gericht, ob für die Weidetierhalter zumutbare Alternativen möglich wären, wie Schutzzäune oder Herdenschutzhunde. Ein weiterer Punkt für die Entscheidung ist der Erhaltungszustand der Wolfspopulation. „Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass der Abschuss eines Tieres den Erhaltungszustand nicht gefährden darf“, erläuterte Dr. Schenkel. Weiterhin erklärte er, dass bis 2020 nur einzelne Tiere entnommen werden durften, und seit März 2020 auch erwachsene Tiere aus einem Rudel geschossen werden dürfen, wenn die Risse nicht eindeutig einem bestimmten Tier zugeordnet werden können. Wenn die Risse nicht aufhören, wäre es auch möglich, das ganze Rudel zu jagen. „Allerdings“, so Dr. Schenkel, „nur wenn die Risse in einem engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen.“ Diese Festlegung sei Aufgabe der Behörde, so der Richter und: „Das muss nach wissenschaftlichen Erkenntnissen begründet werden.“



In der anschließenden Diskussion kam die Frage auf, ob der Wolf überhaupt noch eine vom Aussterben bedrohte Tierart sei. Im Gegensatz zu dem wild lebenden Tier finden sich immer mehr Schafrassen auf der roten Liste der gefährdeten Haustierrassen. Die Weidetierhalter, Jäger, Tiermediziner, Rechtsanwälte und interessierte Gäste hatten noch viele Fragen und Anliegen, die Dr. Schenkel nicht beantworten konnte und in seiner Eigenschaft als Richter auch nicht durfte. Vieles zum Thema Wolf ist noch nicht geklärt und politisch zu entscheiden.