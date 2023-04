Reise ins Innere der Erde: Bad Bevensen plant Probebohrung 2024

Stabsstellenleiter Roland Klewwe erklärt Pläne für Geothermieprojekt

Tief unter Bad Bevensen startet eine Reise in die Erdgeschichte. Jahrmillionen geht es in die Vergangenheit, bevor Menschen den Planeten bevölkerten. Tertiär/Quartär, Kreide, Jura, Exter, Keuper – so heißen die Schichten nach den Erdzeitaltern. Wenn die Probebohrung für die Nutzung der Erdwärme (AZ berichtete) beginnt, dann frisst sich das Bohrgestänge rückwärts durch die Jahrmillionen, bis es in 2400 Metern Tiefe auf das Sandsteinband eines urzeitlichen Flusses stößt.

Bad Bevensen – In dieser Schicht, die vor 220 Millionen Jahren entstanden ist, erwartet die Stadt heißes Wasser mit einer Temperatur von 95 Grad, mit dem einmal beide großen Kliniken, Therme und Kurhaus, Rathaus und Kooperative Gesamtschule beheizt werden sollen. Wenn der Bohrer sich weiter bis auf 3300 Meter hinabfräst, sind es sogar 128 Grad. Der ehemalige Bauamtsleiter Roland Klewwe koordiniert das Projekt als Stabsstellenleiter Geothermie im Rathaus.

Probebohrung 2024, Inbetriebnahme 2026/27

Während Deutschland über die Pläne der Ampelkoalition zum Heizungsaustausch diskutiert, liegen bei der Kurstadt die Pläne zum Anzapfen der Erdwärme in der Schublade. Projektstart war 2006. Seit Umweltminister Christian Meyer (Grüne) einen bedingt rückzahlbaren Zuschuss für Probebohrungen in Aussicht gestellt hat (AZ berichtete), kann die Stadt die Pläne nun angehen. Der Stadtrat hat die Gründung einer „Erneuerbaren Energien Gesellschaft Bad Bevensen“ beschlossen. Ein grober Zeitplan steht: Seismische Voruntersuchung und Probebohrung 2024, Bohrung 2025, Bau des Maschinenhauses und Erstellung des Wärmenetzes 2026, Inbetriebnahme 2026/2027.



Aufgrund geologischer Karten und früherer Bohrungen nach Erdöl und Gas kennt man den Aufbau des Untergrunds. So wurde auch in 700 Metern die Jod-Sole-Quelle entdeckt, die die Therme speist. Grundsätzlich geht man davon aus, dass die Temperatur alle 100 Meter um drei Grad steigt. „Die Voraussetzung ist, dass die Schicht wasserführend und durchlässig ist, und es muss genug Wärme sein“, erklärt Klewwe. Das Risiko, nicht fündig zu werden, beträgt 15 Prozent. Die Probebohrung schlägt mit Kosten von zehn Millionen Euro zu Buche, 90 Prozent sollen gefördert werden.



Die Durchlässigkeit des Gesteins ist wichtig

Die Durchlässigkeit des Gesteins ist wichtig, denn im späteren Betrieb wird das heiße Wasser – 30 Liter pro Sekunde – hochgepumpt, durch einen Wärmetauscher geleitet und dann zwei Kilometer weiter in einer zweiten Bohrung wieder in dieselbe Sandsteinschicht verpresst. Dort muss es wieder zurückströmen und sich dabei erwärmen, um erneut gefördert zu werden.



Standort für das Maschinenhaus mit Pumpen und Wärmetauschern ist ein städtisches Grundstück in den Sandschellen östlich des Elbe-Seitenkanals. 2024 sind dort zunächst seismische Untersuchungen geplant. Anhand der aus dem Untergrund zurückgeworfenen Wellen gewinnen Fachleute nähere Erkenntnisse über den Aufbau der Schichten in der Tiefe.



Laut Machbarkeitsstudie soll das Bevenser Geothermie-Kraftwerk 3,7 Megawatt Leistung unabhängig von Wind und Sonne bringen, bei der tieferen Bohrung sogar 7,33 Megawatt. Die Kosten von 25,3 Millionen Euro, mit Stromerzeugung 28,3 Millionen Euro, sollen sich nach den Berechnungen in 15 bis 20 Jahren amortisieren, wenn die Energiepreise gleich bleiben oder steigen. Denkbar wäre es, später eine weitere Anlage zu bauen, um auch Wohnhäuser mit der Wärme aus der Tiefe zu versorgen.



„Seit Ende der sechziger Jahre hat Bad Bevensen einen Aufschwung durch heißes Wasser erlebt“, sagt der Stabsstellenleiter. „in gewissem Sinne wiederholen wir das jetzt mit der Geothermie.“