Für die „Quelle des Wohlgefühls“

Das Fassrollen bei den Sülfmeistertagen in Lüneburg ist der Abschlusswettkampf zwischen den beiden besten Mannschaften. archivFoto: kieppe

Bad Bevensen – Mal ordentlich die Werbetrommel für die Kurstadt rühren, Bad Bevensen sympathisch und locker rüberbringen – mit dieser Intention hat die Kurstadt eine Mannschaft aufgestellt, die heute bei den Sülfmeistertagen in Lüneburg dabei ist.

Die Sülfmeistertage sind Lüneburgs größte und prägendste Veranstaltung – gefeiert werden die salzige Geschichte und die Bedeutung der Hansestadt, die einst durch den Salzabbau zu Reichtum und Ansehen gekommen war.

Am Sonnabendnachmittag treten verschiedene Mannschaften bei lustigen Wettspielen rund um das Salz gegeneinander an. Die beiden besten Mannschaften messen sich zum Schluss gegeneinander im Fassrollen: Dabei müssen sie wie vor hunderten von Jahren ein großes Holzfass über den historischen Platz Am Sande rollen. Die schnellere Mannschaft stellt den neuen Sülfmeister, der ein Jahr lang Lüneburg bei bestimmten Anlässen vertritt.

Der Sülfmeister war damals der Eigentümer der Siedepfannen, mit denen das Salz gesiedet wurde, und meist auch im Rat der Stadt vertreten.

Um 13 Uhr zieht die Mannschaft „Bad Bevensen – Quelle des Wohlgefühls“ am Platz Am Sande ein, und eine halbe Stunde später beginnen die Spiele. Das Team der Kurstadt besteht aus Bad Bevensens Bürgermeister Martin Feller, der frisch gekürten Heidekartoffelkönigin Nadine, dem Geschäftsführer der Bevenser Kurgesellschaft Torsten Krier, Jannis Walther, Andreas Strehlke und Sönke Strampe vom Stadtrat, Katharina Schattat von der Stadtverwaltung, dem Destillateur Kevin Kastens, der in Bad Bevensen den Sülfmeisterschnaps herstellt, Tom-Luca von Eynern für die Schützengilde und als Joker von der Bad Bevensen Marketing GmbH Ines Utecht, Björn Jüncke und Gerhard Kreutz.

Am morgigen Sonntag, 6. Oktober, beteiligt sich die Bevenser Mannschaft dann außerdem an dem großen Festumzug durch die Lüneburger Innenstadt und verteilt Heidekartoffeln an die Besucher.