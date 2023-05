Stamm Silberkranich verwahrt sich gegen Verwechslung mit Rechtsextremen

Von: Gerhard Sternitzke

Teilen

Pfadfinder in einem Lager. Die Organisation mit christlichem Hintergrund wird wegen äußerlicher Ähnlichkeiten zuweilen mit dem rechtsextremen „Sturmvogel“ verwechselt. Der Medinger Stamm Silberkranich grenzt sich davon ab. © Symbolfoto: dpa

Halstuch, Kluft mit Abzeichen und altertümliche Zelte, Koten und Jurten genannt: Zu Pfingsten treffen sich Pfadfinder aus dem gesamten Bundesgebiet in der Nähe von Bad Bevensen. Gottesdienst in der Natur, Geländespiele, Ausflüge ins Rosenbad – was vom 26. bis 30 Mai geplant ist, hört sich nach unbeschwerten Tagen für Kinder und Jugendliche an. Doch die Pfadfinder werden teilweise misstrauisch beobachtet, und das liegt an äußeren Ähnlichkeiten zum „Sturmvogel“. Der Bevenser Stamm Silberkranich hat deshalb eine Erklärung verfasst, in der er sich deutlich von der rechtsextremen Jugendorganisation abgrenzt.

Bad Bevensen/Medingen – „Vor allem wenn wir auf Fahrten und in Lagern sind, schauen einige irritiert“, berichtet Justus Alvermann vom Silberkranich. Manchmal gebe es auch Beschimpfungen. Der Grund ist die Berichterstattung, vor allem ein Video von Spiegel-TV, über völkische Siedler im Landkreis Uelzen, in dessen Zusammenhang viele Menschen zum ersten Mal von den Aktivitäten des „Sturmvogels“ erfahren haben, der auch Lager im Landkreis Uelzen abgehalten hat. Wenn sie die Pfadfinder sehen, glauben sie, diese Bilder wiederzuerkennen.

„Das sind sind wir nicht. Wir sind das Gegenteil“, stellt Justus Alvermann klar, der in seinem Stamm den Namen Trave trägt. Die Pfadfinderbewegung beruft sich auf das christliche Weltbild. Wer will, spricht auch ein Tischgebet. „Wir wollen uns unser schönes Erbe nicht kaputtmachen lassen“, stellt der 15-Jährige klar.



„Wir wollen uns ausdrücklich von jedwedem rechten Gedankengut und Jugendgruppen wie dem gezeigten ‘Sturmvogel’ distanzieren und lehnen ihre rechtsextreme und nationalistische Haltung ganz offen und geschlossen ab“, heißt es in der mit dem Pfadfindergruß „Gut Pfad“ unterschriebenen Erklärung des Bevenser Stamms.



Und weiter: „Diese und vergleichbare Jugendgruppen nutzen, wie es auch die Hitlerjugend tat, immer wieder Methoden der Pfadfinderbewegung aus, um Jugendliche mit ihrem Gedankengut zu indoktrinieren. Sie schlafen, wie wir, in Kothen und Jurten, tragen Kluft und Halstuch, sind naturverbunden und spielen am Lagerfeuer Lieder.“ Doch der Schein trüge. „Die Pfadfinderbewegung steht für Offenheit, Toleranz und Gemeinschaft.“



Mit Mitteln des Landes und unterstützt von der Gruppe Beherzt werden auch die eigenen Mitglieder sensibilisiert. Bislang ist der 1997 gegründete Stamm, der zurzeit nur zwölf Mitglieder zählt, relativ unbekannt. Im Zusammenhang mit den Verwechslungen ändert er jetzt seine Strategie, berichtet Justus Alvermann. „Wir versuchen, mehr in die Öffentlichkeit zu gehen, um zu zeigen, wer wir wirklich sind.“