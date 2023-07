Neue Gebührenordnung: Parken in Bad Bevensen wird teurer

Von: Gerhard Sternitzke

Teilen

Ein Parkautomat auf dem Schützenparkplatz. Zukünftig steigt hier die Gebühr von 20 auf 50 Cent pro Stunde. © Sternitzke, Gerhard

Das Parken in Bad Bevensen wird teurer. In Teilen werden sich die Ticketpreise mehr als verdoppeln. Nach dem Stadtrat hat jetzt auch der Samtgemeinderat die Gebührenordnung beschlossen, die zum September in Kraft tritt.

Durch die Erhöhung verspricht sich die Kurstadt Mehreinnahmen von mindestens 100.000 Euro im Jahr. Im laufenden Jahr sollen sie immerhin 30 000 Euro zusätzlich in die Kasse spülen. Die Tarife waren zuvor elf Jahre lang stabil.

Der Entscheidung ging im Stadtrat eine kontroverse Debatte voraus. „Wir sind als Kommune verpflichtet, Gebühren zu erhöhen, bevor wir Steuern erhöhen“, erklärte dort Bürgermeister Jürgen Schliekau (CDU). In derselben Sitzung musste das Gremium einen Nachtragshaushalt beschließen, weil wegen der hohen Anmeldezahlen eine neue Kindertagesstätte für 3,5 Millionen Euro gebaut werden soll (AZ berichtete).



Die SPD setzte sich dafür ein, die Zugpendler am Bahnhof weniger stark zur Kasse zu bitten. Die FDP stellte grundsätzlich die Erhöhung in Frage. In einer Kleinstadt mit vielen älteren Bürgern sei das Auto unverzichtbar, meinte Bernd Peter. „Wir brauchen das Auto. Wir wollen eine belebte Innenstadt.“ Eine aus Sicht der Grünen „ewiggestrige“ Aussage.



Auf Antrag der FDP wurde die Brötchentaste für 15 kostenfreie Minuten nach dem Vorbild der Innenstadt auch für den Kurhausparkplatz beschlossen. Die geringere Erhöhung für die Bahnpendler wurde abgelehnt. Dennoch wurde die neue Gebührenordnung mit großer Mehrheit beschlossen. Die FDP stimmte im Stadtrat dagegen, im Samtgemeinderat enthielt sie sich. Jens Ziegeler (UWG) stimmte dagegen.



Die Gebührenanpassung hatte eine Arbeitsgruppe aus den Fraktionen des Stadtrats erarbeitet. Auf den großen Besucherparkplätzen Bad Bevensens ergibt sich mindestens eine Verdopplung der Ticketpreise, und zwar am Kurpark auf 1 Euro, auf dem Schützenparkplatz auf 50 Cent. Dort sind bislang sogar nur 20 Cent zu zahlen.



Auf dem Kurhaus-Parkplatz steigt die Gebühr auf 1,20 Euro in der Stunde (bislang 1 Euro). Auf den Park-and-Ride-Parkplätzen an der Bahn verdoppelt sich die Tagesgebühr von 1 auf 2 Euro. Der Jahresausweis verteuert sich auf 140 Euro (bislang 80 Euro). Eine Verbesserung für Autobesitzer ergibt sich auf dem Parkplatz am Griepe-Haus. Dort wird die Höchstparkdauer von drei auf vier Stunden angehoben.



Der Samtgemeinderat musste der neuen Gebührenordnung zustimmen, weil die Samtgemeinde für Verordnungen zuständig ist. Die Automaten müssen nun umgerüstet werden.