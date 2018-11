Nudeln mit Sauce – Fehlanzeige

Pommes frites oder Nudeln mit Tomatensauce – Fehlanzeige: Was jüngere Kinder gern mögen, werde in der Mensa der KGS kaum geboten, hieß es jetzt im Sozialausschuss der Stadt Bad Bevensen. Fünft- und Sechstklässler meiden daher das dortige Mittagsangebot. Für sie könnte jetzt ein Mittagstisch im Jugendzentrum eingerichtet werden.

Bad Bevensen. Die Grundschüler in Bad Bevensen finden im „Kinderhaus Klexx“ einen gedeckten Mittagstisch vor. Die etwas Älteren aus den Oberstufen werden nach Schulschluss in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule (KGS) verpflegt.

Nur die Fünft- und Sechstklässler wissen nicht so recht, wohin. Das hat der Leiter des Bad Bevenser Jugendzentrums Niels Tümmler herausgefunden und stellte dem Ausschuss für Familie, Jugend und Sport jetzt seine Idee vor, für eben diese Schüler im JuZ ein Mittagessen anzubieten.

Im Jugendzentrum sei eine Küche vorhanden, die auch Platz für zwölf hungrige Schüler biete, schildert Tümmler. Dass der Bedarf vorhanden sei, das habe man ihm seitens des Diakoniewerks Jerusalem versichert. Selbiges betreibt das „Klexx“ in der Bad Bevenser Waldschule und führt bereits Wartelisten. „Seit Jahren gibt es auch eine Nachfrage für Fünft- und Sechstklässler“, weiß Tümmler.

Im Jugendzentrum könnte also – der Gleichbehandlung halber so wie im „Klexx“ – von montags bis freitags ein Mittagstisch angeboten werden. Sollte man sich für eine Zubereitung des Essens in Eigenregie entscheiden, müsse man wohl eine Köchin einstellen, sagt Tümmler. Denkbar sei allerdings auch eine Kooperation mit dem Diakoniewerk Jerusalem, das zwölf Mittagessen in einer Styroporbox ins JuZ liefern könnte.

Nachdem sich die Kinder gestärkt hätten, könnten sie beispielsweise in einer Art Verfügungsstunde entspannen und dann in die Hausaufgabenbetreuung im JuZ gehen. Die Betreuung würde bis 17 Uhr gewährleistet sein, informiert der Jugendzentrumsleiter.

Um auch bei den Kosten eine Gleichbehandlung mit den „Klexx“-Kindern zu erreichen, schlägt Tümmler vor, deren Beiträge zu übernehmen, sollte man sich für ein Mittagessen im JuZ entscheiden – 230 Euro wären das pro Kind und Monat. Zuschüsse könnten die Eltern von verschiedenen Stellen erhalten. „Aufgrund der mittlerweile starken Frequentierung des JuZ wäre dieses Angebot auf jeden Fall überlegenswert“, bat Tümmler um Prüfung – und wird dann noch konkreter: „Eine baldige Einrichtung wäre wünschenswert.“

Susanne Lühr-Peschke (CDU) versichert, man könne ein solches Angebot ja nur befürworten. Allerdings zweifelt sie die Eignung der JuZ-Küche dafür an. Und auch die KGS-Mensa dürfe darunter nicht leiden, fordert sie. Schließlich gehörten die Fünft- und Sechstklässler zur KGS.

Niels Tümmler berichtet, dass man ihm aus der Schule signalisiert habe, das geplante Angebot zu befürworten. Und er klärt die Ausschussmitglieder darüber auf, dass die Fünft- und Sechstklässler die Mensa gar nicht besuchen wollten – obwohl sie es könnten. Woran es genau liege, das wisse er nicht. Nur Corina Großmann, beratendes Ausschussmitglied und Mutter eines betroffenen Kindes, hat da so eine Ahnung: „Das Essen in der KGS ist für kleinere Kinder nicht geeignet“, stellt sie fest. Tafelspitz mit Meerrettich sei eben nicht jedermanns Fall. Und beliebte Kindergerichte wie Nudeln mit Tomatensauce suche man auf der Speisekarte vergeblich.

Weil alle Ausschussmitglieder am Ende im Grundsatz für die Einrichtung eines Mittagstischs im Bad Bevenser Jugendzentrum sind, fällt die Empfehlung an die Verwaltung, weitere Details zu prüfen, auch einstimmig.

Von Ines Bräutigam