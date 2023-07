Von der Politik vergessen

Ilka Heuer aus Emmendorf organisiert Protest der Initiative „Nicht genesen“ mit

Von: Gerhard Sternitzke

Protestaktion der Initiative „Nicht genesen“ mit 400 Rollstühlen vor dem Bundestag in Berlin. Ilka Heuer aus Emmendorf hat daran mitgewirkt. © Privat

Politikern und Besuchern des Bundestags in Berlin bietet sich am Dienstag ein gespenstisches Bild: 400 Rollstühle stehen sauber aufgereiht auf dem Platz der Republik – auf jedem ein Foto mit Name, Alter, Beruf und Datum der Erkrankung. Die Initiative „Nicht Genesen“ machte mit der Protestaktion auf die Situation der Betroffenen von Long Covid, Impfschäden und chronischem Fatigue-Syndrom aufmerksam und forderte anlässlich des Haushalts-Gesetzentwurfs 200 Millionen Euro für Forschung, Aufklärung und Versorgung für die Betroffenen.

Emmendorf – Ilka Heuer aus Emmendorf hat den Protest mitorganisiert. Anders als ihr Mann Jörn kann die 47-Jährige nicht selbst anpacken, um die geliehenen Rollstühle von der Ladefläche eines Lasters zu heben und auf der Rasenfläche aufzustellen. Die frühere Sozialpädagogische Assistentin ist selbst mit einem Bild auf einem Rollstuhl vertreten. Im Dezember 2021 erkrankte sie an Corona. Zunächst verlief die Infektion leicht, erst nach zwei Wochen begann ihr Leidensweg (AZ berichtete). Inzwischen hat sie einen Rentenantrag gestellt.

Bis heute gibt es kein zugelassenes Medikament

Für die Protestaktion aktiviert Ilka Heuer über Whatsapp-Gruppen Freiwillige. Vor Ort stellt sie Bilder von ihren Leidensgenossen auf – selbst im Rollstuhl, weil sie nicht die Kraft hat, von Stuhl zu Stuhl zu gehen und sich herunterzubeugen. Wenn es nicht mehr geht, ruht sie sich auf einer Campingdecke aus. Spedition und Leihgebühr für die Rollstühle werden über Spenden finanziert. Vor Ort werden alle Namen der Erkrankten verlesen. Bis heute gebe es kein einziges zugelassenes Medikament zur Behandlung. Die Initiative spricht von drei bis vier Millionen erkrankten und unbehandelten Menschen in Deutschland.



„Corona ist vorbei. Keiner will das mehr hören. Keiner kümmert sich um uns“, sagt Ilka Heuer. „Es gibt keine Therapie, und deshalb muss geforscht werden.“ Um Medikamente zu entwickeln und Heilverfahren zu entwickeln, werde dringend Geld gebraucht. Die Bundesregierung tue jedoch das Gegenteil, weil sie Mittel aus dem Corona-Folgen-Paket zweckentfremde, kritisiert die Emmendorferin.



Von der Politik vergessen

„Die Erkrankten bleiben damit weiter ohne ursächliche Behandlung sowie von der Politik größtenteils vergessen und ignoriert zurück – ebenso wie ihre pflegenden Angehörigen“, heißt es in der Pressemitteilung der Initiative.



Es ist nicht die erste Protestaktion von „Nicht genesen“. Im Januar wurden Feldbetten vor dem Reichstagsgebäude aufgestellt, im März vor dem Bundesforschungsministerium Bilder erkrankter Kinder gezeigt. Zur Rollstuhlaktion startete die Initiative auch eine Postkarten- und Paketaktion unter dem Motto „Zu wenig für ein Massen-Behinderungs-Ereignis“, die sich an Bundeskanzler und Bundesfinanzminister richtet.



Mit dem sperrigen Begriff „Massen-Behinderungs-Ereignis“ weist „Nicht genesen“ neben den persönlichen Schicksalen auch auf den immensen wirtschaftlichen Schaden hin. „So zeigen die beschrifteten Porträts deutlich, welche Fachkräfte dem Arbeitsmarkt aufgrund der Erkrankungen nicht mehr zur Verfügung stehen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative. Der Schaden wird nach ihren Angaben allein für Deutschland auf rund 50 Milliarden Euro geschätzt.



Ilka Heuer kehrt dennoch ermutigt von der Protestaktion am Bundestag in Berlin zurück. „Für mich war es aufmunternd, weil ich mich nicht mehr so hilflos fühle“, berichtet sie auf der Heimfahrt. „Ich kann was bewirken.“