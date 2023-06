Für sozialen Wohnungsbau muss eine neue Fläche gefunden werden

Bevenser Stadtrat schafft Voraussetzungen für neue Betreuungsplätze

Von: Gerhard Sternitzke

Wieder muss die Stadt Bad Bevensen neue Kita-Plätze schaffen. Der Neubau in Modulbauweise soll bis Ende des Jahres im Neubaugebiet In der Hese IV entstehen. © Symbolfoto: dpa

Die Stadt Bad Bevensen wird eine dritte Kindertagesstätte bauen. Der Stadtrat beschloss die 3,5 Millionen Euro teure Investition am Donnerstag sowie einen Nachtragshaushalt mit einem Teilbetrag. 50 Prozent der Kosten gibt es vom Landkreis.

Bad Bevensen – Die neue Kita soll Platz für zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen bieten, mit Reserve für eine weitere Gruppe. Standort wird eine gut 5000 Quadratmeter große Fläche am Ruth-Pfau-Ring im Neubaugebiet In der Hese IV im Südosten der Stadt. Sie bietet sich an, weil sie bereits in städtischem Besitz ist und viele Kinder aus dem Baugebiet kommen werden, erklärte Bauamtsleiter Oliver Willing zuvor im Bauausschuss.

Vorentwürfe sehen ein u-förmiges Gebäude mit Innenhof, Parkplatz und Außengelände vor. Daneben könnte ein Spielplatz für das Wohngebiet entstehen. „Die Planung ist in den ersten Zügen“, betonte Willing.

Kindergarten- und Krippenplätze fehlen

Nachdem die Container-Kita an der Villa im Park schon einmal vergrößert wurde, besteht schon wieder dringender Bedarf für weitere Plätze (AZ berichtete). Das evangelische Kita-Zentrum verfügt über acht Gruppen, die DRK-Kita über fünf. Nach den Anmeldungen für das neue Kindergartenjahr fehlen 50 Kindergarten- und 30 Krippenplätze, wie die Stadt im April mitteilte.



Die Entscheidung für Kita und Nachtragshaushalt fiel deshalb einstimmig aus. „Wir brauchen noch eine neue Kita in Bad Bevensen. Das haben wir uns auch gewünscht“, sagt Elke Benecke (Grüne). „Ich finde auch den Standort gut, weil er nahe am Wald liegt und wenig Verkehr zu erwarten ist. Allerdings handelt es sich um die Fläche, die für sozialen Wohnungsbau vorgesehen ist. Ein Investor ist zwar abgesprungen, aber es ist Elke Benecke wichtig, dass schnell ein Ersatzstandort gefunden wird.



Für sozialen Wohnungsbau muss eine neue Fläche gefunden werden

Diese Forderung unterstützt auch die SPD. „Ehrlich gesagt, finde ich keinen Standort ideal, aber wir brauchen so schnell wie möglich eine Lösung“, betont Hannes Henze. In diesem Zusammenhang weist er darauf hin, dass die SPD bereits 2018 und 2022 gefordert hat, präventiv in Kita-Plätze zu investieren. Für einen neuen Standort für Sozialwohnungen werde man sich aber einsetzen.



„Ziel ist es, dass die Kinder betreut werden und die Eltern wieder arbeiten können, betont auch Andreas Czerwinski. Das städtische Grundstück habe den Vorteil, dass es den Haushalt nicht belastet. Die CDU will aber auch bezahlbaren Wohnraum ermöglichen.



Wegen der fehlenden Plätze muss der Neubau der Kita schnell umgesetzt werden. Dank Modulbauweise soll er bis Ende 2023 fertiggestellt sein.



Die schnelle Realisierung lobt Dr. Julia Pfeiffer-Schlichting (Grün), moniert aber: „Ich bin schockiert, dass wir unsere Kinder immer wieder in Container stecken.“ Sie bringt in diesem Zusammenhang das Gelände des Hamburgischen Krankenhauses als späteren Kita-Standort ins Gespräch.



Gespräche mit dem Landkreis würden geführt, sagt Stadtdirektor Martin Feller (Grüne). Der Landkreis war bereit, die Immobilie für eine Million an die Stadt zu verkaufen. Die aktuelle Beseitigung der Fundamente könnte sie aber verteuern. Und Teilflächen würden nicht verkauft. Feller: „Die Kosten – für eine Kita – lassen sich nicht darstellen.“