Bevenser Dieter Wycisk fordert Tempo 30 – Stadtrat schließt sich Initiative für lebenswerte Innenstädte an

Mehr Sicherheit für Fußgänger

Dieter Wycisk am Zebrastreifen in der Medinger Straße in Bad Bevensen. Eine Frau mit Rollator wurde hier im Februar angefahren und starb.

Fußgänger leben gefährlich. Schon mehrfach hat der Bevenser Dieter Wycisk erlebt, dass der Zebrastreifen keine Sicherheit gibt. Einmal kurvte ein Autofahrer, als er schon den ersten Streifen betreten hatte, um ihn herum – und ein zweiter noch hinterher. Wycisk hat Glück gehabt.

Bad Bevensen – Anfang Februar wurde eine 95-jährige Dame mit Rollator auf dem Zebrastreifen am Netto in der Medinger Straße angefahren und verstarb später im Krankenhaus. Dieter Wycisk will nicht zur Tagesordnung übergehen. Er stellte gestern einen Blumenstrauß zum Gedenken an die Straße.

366 Fußgänger sind im vorigen Jahr bundesweit bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Das findet Wycisk unakzeptabel. Vom Stadtrat forderte er am Freitag, Tempo 30 in der ganzen Stadt einzuführen. „Die Würde des Menschen ist nach dem Grundgesetz unantastbar“, sagt der 83-Jährige.



Zwar gibt es verkehrsberuhigte Zonen in manchen Siedlungen der Kurstadt. „Aber das sind die Bewohner erster Klasse. An den anderen Straßen, auch an den Einfall-straßen, wohnen auch Menschen.“ Für Tempo 30 hat er ein einfaches Argument: Der Bremsweg für den Autofahrer ist kürzer. Fußgänger könnten ihn auch nur schwer einschätzen.



In der Sitzung hat der Rat entschieden, der Initiative „Lebenswerte Innenstädte“ beizutreten, der auch Bad Bodenteich angehört. Sie setzt sich dafür ein, dass Kommunen selbst regeln können, wo welche Geschwindigkeiten angeordnet werden.



Beitritt zur Initiative bedeutet nicht Tempo 30 in der gesamten Stadt

„Es sind schon über 800 Kommunen. Das zeigt, wie hoch der Bedarf dafür ist“, erklärte Hannes Henze den SPD-Antrag (AZ berichtete). „Es geht nicht darum, überall Tempo 30 zu machen. Es geht nur darum, Geschwindigkeitsbeschränkungen zu erleichtern, zum Beispiel an Fußgängerüberwegen.“ In der Vergangenheit seien Anträge vom Landkreis abgelehnt worden. „Wir haben es dann selbst in der Hand.“ Die SPD argumentiert, dass die Straßen nicht nur sicherer werden, sondern auch leiser und gesünder, dass der Verkehrsfluss sich verbessere und die Straßen wieder Lebensraum werden.



Dem widersprechen CDU, FDP und BfB. „Aus gutem Grund hat die Straßenverkehrsordnung Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zum Ziel“, betont CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Czerwinski. Damit kein Flickenteppich an Regelungen entstehe, sei es richtig, dass die Behörde mit ihrem Überblick die Geschwindigkeiten regelt.



Dem schließt sich Bernd Peter von der FDP an. Man wolle keinen Schilderwald. Er verweist zudem auf einen Gesetzesentwurf des Bundesverkehrsministeriums, der den Kommunen mehr Einflussmöglichkeiten gibt.



Für den Beitritt stimmen die Grünen. „Weil wir unsere Gefahrenstellen am besten kennen“, erklärt Norbert Gerstenkorn. Und seine Parteikollegin Dr. Julia Pfeiffer-Schlichting meint: „Sicherheit geht vor.“



Dieter Wycisk, der durch eine Sehbehinderung benachteiligt ist, kämpft schon länger für die Sicherheit von Fußgängern. 2014 startete er eine Umfrage im Bevenser Sozialverband, die Resonanz war überwältigend. „Was ist wichtiger“, zitiert er einen Berliner Richter: „Der minimale Zeitgewinn oder die Gesundheit in Wohngebieten?“