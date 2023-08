Massiver Wasserrohrbruch in Bad Bevensen

Von: Bernd Schossadowski

In zwei Bereichen in Bad Bevensen standen am Wochenende Straßen nach einem Rohrbruch unter Wasser. © Gerhard Sternitzke

Bei einem massiven Wasserrohrbruch in den Bereichen Am Klaubusch und Im Hagen/Eckermannstraße in Bad Bevensen sind am Freitagabend die Straßen überflutet worden. Das Wasser wurde dort abgestellt, die Anwohner aus Tankwagen versorgt. Am frühen Sonntagmorgen waren alle Schäden wieder behoben.

Bad Bevensen – Ein massiver Wasserrohrbruch hat sich am Freitagabend in Bad Bevensen ereignet. Laut Christiane Poestges, Pressesprecherin der SVO, waren zwei Bereiche davon betroffen: Am Klaubusch und Im Hagen/Eckermannstraße. Dort waren die Straßen überflutet, die Wasserversorgung musste für längere Zeit unterbrochen werden. Die Anwohner wurden mit Frischwasser aus einem Tankwagen versorgt.

Seit Freitagabend wurde an der Beseitigung der Schäden gearbeitet. „Für die Reparatur wurde auch schweres Gerät eingesetzt“, sagte Poestges am Sonntag im Gespräch mit der AZ. Mitarbeiter der Celle-Uelzen Netz (CUN) und zweier Fachfirmen seien am 18. und 19. August bis in die Nachtstunden im Einsatz gewesen und hätten schließlich am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr alle Schäden behoben.

Am Klaubusch waren zwar nur zwei Anschlüsse vom Wasserrohrbruch betroffen, doch nach Angaben von Poestges handelte es sich dabei um die Klinik Lüneburger Heide und das Diana-Pflegezentrum mit zahlreichen Patienten beziehungsweise Bewohnern. Im Bereich Im Hagen/Eckermannstraße seien zwölf Wohneinheiten betroffen gewesen, darunter das Rosenbad. Es habe am Sonnabend schließen müssen und sei erst gestern wieder mit Wasser versorgt worden, so Poestges. Die genaue Ursache des Rohrbruchs ist noch unklar. „Wir werden jetzt auf Spurensuche gehen, woran es gelegen hat“, erklärte die Pressesprecherin.

Als Folge der Vorfälle kann es in dem weitverzweigten Wassernetz zu Eintrübungen des Trinkwassers kommen. Betroffene Kunden können sich unter (08 00) 7 86 43 57 bei der Störungs-Hotline der CUN melden, sobald sie eine Trübung feststellen. Die Netzleitstelle ist rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche per Telefon erreichbar.



Unabhängig von den Unterbrechungen in Bad Bevensen kam es am Wochenende bei einem Hausanschluss in Ebstorf zu einem Schaden und in Hansen zu einer Unterbrechung der Wasserversorgung, sagte Poestges.