Kaufhaus Kort in Ebstorf soll unter Denkmalschutz gestellt werden

Von: Gerhard Sternitzke

Kaufhaus Kort in Ebstorf: Das Landesamt für Denkmalpflege prüft, ob es unter Schutz gestellt wird. © Sternitzke, Gerhard

350 Objekte stehen auf der Liste der Baudenkmale im Landkreis Uelzen. Sie dürfte sich jetzt um einen Neuzugang verlängern. Das niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege stuft das ehemalige Kaufhaus Kort in Ebstorf als Baudenkmal ein. Das bestätigt die Behörde auf AZ-Anfrage.

Ebstorf – „Das Kaufhaus ist als Denkmal erkannt“, teilt Behördensprecher Dr. Tobias Wulf mit. Auch ein nicht förmlich geschütztes Gebäude kann ein Baudenkmal sein, hat er bereits früher erklärt (AZ berichtete). Deshalb die Formulierung, dass die Denkmaleigenschaft „erkannt“ wurde. „Die Benachrichtigung der Eigentümer und Gemeinde erfolgt in den nächsten zwei Wochen“, berichtet Wulf. „Derzeit wird die Begründung ausgearbeitet.“

Grundlage ist Paragraf 3 Absatz 2 des niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes. Das frühere Kaufhaus soll demnach „aufgrund seiner geschichtlichen Bedeutung im Rahmen der Ortsgeschichte, der Bau- und Kunstgeschichte und der Wirtschaftsgeschichte sowie seiner städtebaulichen Bedeutung mit prägendem Einfluss auf das Straßenbild“ geschützt werden.



Nur wenige historische Kaufhäuser auf dem Land sind erhalten

Kaufhaus Kort gehöre typologisch zu Geschäftshäusern mit Läden und Geschäftsräumen in den unteren und mit Wohnungen in den oberen Geschossen, jedoch mit einigen Abweichungen und Besonderheiten, die mit der Lage im ländlichen Raum zu erklären seien. „Es verfügt im Inneren nahezu über alle Oberflächen einschließlich Wandfassungen, Bodenbeläge wie Fliesen und Ausstattung, Innentüren und Treppen“, erläutert der Behördensprecher. „Es bezeugt damit eine wesentliche typologische Entwicklung der Bauaufgabe Wohn- und Geschäftshaus im ländlichen Raum in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.“



Nur wenige der ländlichen Wohn- und Geschäftshäuser seien erhalten, betont Wulf. Vergleichbar sei lediglich das wenig später, in den Jahren 1927/1928 entstandene Kaufhaus Nötel in Scheeßel.



Samtgemeinde und Klosterflecken können Stellung nehmen

Bevor das Landesamt für Denkmalpflege die förmliche Eintragung als Baudenkmal vornimmt, gibt es zunächst ein Ausweisungsverfahren, in dem der Eigentümer und die politische Gemeinde befragt werden. „Erst nachdem beide Stellung dazu genommen haben, wird im niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege entschieden, ob die Eintragung vorgenommen wird“, betont Wulf. Er verweist auf hohe Fördermittel für die Sanierung denkmalgeschützter Bausubstanz.



Eigentümer ist die Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf. Man werde zunächst die schriftliche Begründung abwarten, betont Samtgemeindebürgermeister Martin Feller. Im Rahmen des Verfahrens gebe es auch die Möglichkeit eines Widerspruchs.



Das Kaufhaus sollte laut Samtgemeinderatsbeschluss abgerissen werden. Ein Bürgerentscheid der Initiative „Zukunft für Kaufhaus Kort“ zum Kauf durch den Klosterflecken Ebstorf ging negativ aus.



Den – übrigens nicht schutzwürdigen – Speicher hinter dem Kaufhaus will die Samtgemeinde als Mensa für die Mauritius-Schule umbauen. Diese Pläne würden durch die Entscheidung der Denkmalpflege nicht verzögert, betont Feller. Der Umbau sei auch möglich, wenn das Kaufhaus nicht abgerissen wird.