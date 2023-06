Schauspieler aus verschiedenen Ländern proben „Die Spur des Verschwindens“

Von: Gerhard Sternitzke

Bei der Zeitreise im Jahrmarkttheater wirken deutsche, ukrainische und australische Schauspieler mit. Sie alle tragen pinke Kostüme. © Janine Oswald

Eine großartige Erfindung soll in Bostelwiebeck Form annehmen. Anja Imig, die das Jahrmarkttheater mit ihrem Mann Thomas Matschoß leitet, baut eine Zeitmaschine. Mit der geht es auf eine Reise in die ferne Vergangenheit, das Jahr 2023. In einem Museum sind alle merkwürdigen und vielleicht auch liebenswerten Verrücktheiten unseres Alltags zu sehen, die schon lange verschwunden sind. An dem neuen Stück „Die Spur des Verschwindens“, das am 21. Juli seine Premiere feiert, wirken insgesamt 22 deutsche, ukrainische und australische Schauspieler mit.

Bostelwiebeck – „Es geht um das Thema des Verschwindens. Die Wahrnehmung der letzten Jahre ist, dass das Tempo immer schneller geht“, erklärt Thomas Matschoß. „Immer schneller verschwinden Dinge, Gewohnheiten und gesellschaftliche Vereinbarungen.“ Dazu komme der Krieg in der Ukraine. Diese Entwicklungen betreffen alle Weltregionen. Deshalb ist es für den Regisseur und Autor nur folgerichtig, Schauspieler aus verschiedenen Ländern zu beteiligen, die ihre jeweilige Sicht auf die Dinge mitbringen.

Oleksandr Kryvosheiev ist begeistert von der Idee der Zeitreise in unsere verschwundene Gegenwart. „Es ist sehr cool. Du musst sehr sorgsam mit der Gegenwart umgehen“, formuliert der Schauspieler auf Englisch so etwas wie die Botschaft des Stücks. „Ich denke, Blumen, Beziehungen und viele kleine Dinge sind wichtig. Pass auf sie auf.“



„Gestern sprachen wir über das Verschwinden der Sprachen“, berichtet Schauspieler Andrii Vanieiev auf Englisch. „Alle Menschen werden einmal in einer einzigen Sprache sprechen. Das ist nicht so schlecht, wenn wir uns verstehen können.“ Dennoch geht mit den sterbenden Sprachen auch etwas verloren. Komponist Markus Voigt zeichnet für die „Spur des Verschwindens“ Sprachmelodien nach.



Noch ist es nicht so weit. Deshalb lernen die ukrainischen Schauspieler Kryvosheiev und Vanieiev gerade eifrig Deutsch, damit die Zuschauer sie verstehen können. Die werden auf dem Gelände des ehemaligen Bauernhofs von Station zu Station ziehen. Jede Schauspieltruppe gestaltet relativ frei ihren Part, darunter ein deutsch-italienisches Figurentheater sowie der Bruder des Leiters Joachim Matschoß, der mit seinem Wheels Theatre aus Australien angereist ist. Die Ukrainer proben eine Slapstick-Szene. Das Verbindende sind die pinken Kostüme, die alle Schauspieler tragen.



Die Zuschauer werden sich bei der Zeitreise aus der Zukunft ins ferne Heute wiedererkennen, verspricht Thomas Matschoß. „Und alle zusammen feiern wir in diesem quicklebendigen Museum die Schönheit unserer Welt“, kündigt Matschoß an: „Die Gegenwart ist das Beste, was wir haben, sie ist das Einzige, was wir haben.“



• Premiere ist am Freitag 21. Juli, um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen sind bis zum 13. August immer freitags bis sonntags angesetzt. Karten gibt es unter (0 58 07) 97 99 71, karten@jahrmarkttheater.de und an allen Vorverkaufsstellen. Alle Informationen und Termine im Internet unter www.jahrmarkttheater.de.