Jedes Bienenvolk hat 65 Kilo Honig produziert

Letzte Ernte im Bevenser Lehrbienenstand / Gute Jahresausbeute

Von: Gerhard Sternitzke

Honig im Bevenser Lehrbienenstand: Anke Francesou schabt die Wachsdeckel von den vollen Waben. Reinhold Karing steckt die Rahmen in die Schleuder © Sternitzke, Gerhard

Mitten in Bad Bevensen geht es ländlich-bedächtig zu. Im Lehrbienenstand auf der Hagenwiese zieht Erhard Pollehn Rahmen mit Waben aus den Bienenstöcken. Die Bienen, die darauf sitzen, streift er mit einem leichten Besen ab. Letzte Honigernte des Jahres beim Imkerverein Bevensen: Der Rauch seiner Imkerpfeife dient dazu, die fleißigen Honigsammlerinnen ruhigzustellen. Aber die denken nicht darum. Wild schwirren die Bienen um den Stand herum.

Bad Bevensen – „Zehn Stiche habe ich schon abgekommen“, erzählt Pollehn, ohne mit der Wimper zu zucken. Auf den Imkerhut mit dem Schutznetz verzichtet er dennoch aus Prinzip. „Das gehört dazu“, findet er. „Heute wollen die nicht. Es ist Gewitterluft.“ „Schließlich wird ihr Wintervorrat genommen“, kommentiert der frühere Vorsitzende Eckhard Alvermann schmunzelnd. Und dieser Vorrat, die Honigernte, war in diesem Jahr reichlich.

Eine einzige volle Wabe kann zwei bis zweieinhalb Kilo wiegen, erklärt Reinhold Karing, der, geschützt durch eine große Scheibe, die neu angeschaffte Honigschleuder bedient. Drei Rahmen mit Waben passen hinein. Durch die Rotation fließt der Honig heraus. Dann muss Karing die Rahmen andersherum hineinstellen, weil die Bienen ja auf beiden Seiten Vorräte angelegt haben. Zum Schluss gibt der Imker Gas, der Elektromotor summt, und der zähflüssige goldgelbe Saft rinnt in einen Eimer.



Vor dem Schleudern entfernt Anke Francesou mit einem Spatel die Deckel, mit denen die Bienen die vollen Waben verschlossen haben. Zuvor haben sie den gesammelten Nektar bereits einmal im Stock umgelagert, erklärt Karing. Beim Gang durch die Honigblase der Bienen wird der Nektar fermentiert und mit Enzymen angereichert. Aus dem Saft der Blüten wird ein wertvolles Lebensmittel.



Jedes Bienenvolk hat 65 Kilo Honig produziert

Insgesamt hat der Imkerverein in diesem Jahr von jedem der drei Völker im Lehrbienenstand 65 Kilo Honig geerntet – ein gutes Jahr. „Im Frühjahr gab es Regen. Die Völker haben sich trotz der Kälte gut entwickelt“, sagt Altvorsitzender Alvermann. „Der Regen macht den Bienen nichts.“ Allerdings war die Saison kurz. Der Starkregen spülte die Blattläuse von den Blättern der Eichen. Deshalb wird es weniger Waldhonig geben.



Die letzte Honigernte des Imkervereins zieht viele Besucher, auch Familien mit Kindern, an. Seit alarmierenden Berichten über den massiven Rückgang von Insekten ist das Interesse an Bienen deutlich gestiegen. Nach Jahren, in denen die Zahl der Imker scheinbar unaufhaltsam schrumpfte, registriert Vorsitzender Carsten Kruse ein großes Interesse am Imkern. Der Imkerverein Bevensen zählt inzwischen über 140 Mitglieder, die im Lehrbienenstand an Schulungen teilnehmen und erste Erfahrungen sammeln können.



Allerdings sei die Imkerei nicht für jeden geeignet, betont der Vorsitzende. „Es ist viel Arbeit und körperlich anstrengend“, stellt Kruse klar. Wer im Frühjahr nicht aufpasse, verliere Schwärme, die die Völker schwächen. Und natürlich wird auch Platz und Geld gebraucht. Für die, die dabeibleiben, ist es jedoch ein erfüllendes Hobby.



Nach der Ernte müssen die Imker nun den Wintervorrat ersetzen, den sie den Bienen gerade genommen haben, denn die Honigsammlerinnen finden draußen kaum noch Nahrung. Als Ersatz erhält jedes Volk eingeweichten Zucker, den sogenannten Futterteig. Mit dieser Wegzehrung kommen die Bienen dann über den Winter, sodass sie auch im nächsten Jahr wieder fleißig Honig sammeln können.