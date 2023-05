Himberger steigen aus dem ruinösen Spargel-Wettlauf aus

Von: Gerhard Sternitzke

Gabriele Warnecke erzählt vom Wettlauf um den frühesten Spargel und tolle Kunden. Sie selbst und ihr Mann Wolfgang haben in Spargelanbau in Himbergen aufgegeben. © Sternitzke, Gerhard

Spargel gibt es immer noch auf dem Hof Warnecke in Himbergen. Aber er kommt jetzt vom Kollegen Hinrich Niemann aus Wichtenbeck. Nach 26 Jahren haben Gabriele (59) und Wolfgang Warnecke (64) den Spargelanbau aufgegeben. Die Kinder sind in andere Berufe gegangen. Und die Bedingungen für haben sich deutlich verschlechtert.

Himbergen – „Im Grunde werden die Edelgemüse ein Billigprodukt“, sagt Gabriele Warnecke. Importspargel aus Griechenland und Peru macht den Anbauern in der Heide das Leben schwer. „Da fragt man sich, warum man sich die Arbeit macht. Ich glaube, wir haben zum richtigen Zeitpunkt aufgehört.“ Die kleinen Spargelbetriebe hätten im Konkurrenzkampf keine Chance mehr.

Wolfgang Warnecke arbeitet im Haupterwerb im Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB) als Müllwagenfahrer, im Nebenerwerb wurde der Spargelanbau aufgebaut, anfangs ein halber Hektar, in den besten Zeiten zehn Hektar. Die Ernte wurde nur auf dem Hof in Himbergen verkauft. Sie investierten in Kühlhaus, Sortier- und Schälmaschine. Die ganze Familie arbeitete mit. Die Saisonkräfte aus Polen sind mit dem Hof alt geworden. „Für uns waren das gleichwertige Leute“, betont Gabriele Warnecke. Sie habe sie immer fair bezahlt, aber der Mindestlohn habe dennoch 38 Prozent Mehrkosten gebracht. Eine Mehrbelastung, die sie wie auch steigende Pachtzahlungen nicht einfach so an die Kunden weitergegeben werden konnte. Eine neue Mannschaft einzuarbeiten hätte auch nicht mehr gelohnt.



Wettlauf um die frühesten Spargel

Dazu kommt der Wettlauf um den frühesten Spargel, in dem der kleine Anbauer nur verlieren kann. „Jeder will zuerst mit dem Spargel auf dem Markt sein“, erzählt die gelernte Industriekauffrau. „Dann klingelt bei uns alle fünf Minuten das Telefon: Habt ihr Spargel?“ Für die Spargelanbauer war es ein Teufelskreis.



Der Spargel beginnt erst zu wachsen, wenn er zehn Grad an der Wurzel in etwa 23 Zentimetern Tiefe hat. Damit er früher geerntet werden kann und keine blauen Köpfe mehr bekommt, mussten die Felder mit Folie abgedeckt werden – eine Knochenarbeit. Später kamen zusätzliche Folientunnel. Einzelne Spargelbauern bauen sogar Heizschleifen in den Boden.



„Der Kunde weiß gar nicht mehr, wie das Produkt entsteht“, meint Gabriele Warnecke. „Es wird nur nach Auge und Preis gekauft.“ Die kleinen Betriebe könnten dabei nicht mithalten. Hinzu komme die überbordende Bürokratie. Dennoch ist Gabriele Warnecke nicht verbittert. „Wir haben tolle Kunden gehabt. Wir haben tolle Teams gehabt. Wir haben das gerne gemacht“, sagt sie mit Überzeugung.



Die Spargelflächen haben die Warneckes inzwischen an andere Bauern verpachtet. „Unser Herz hängt an dem Hof“, sagt Gabriele Warnecke. „Aber wir wollen die Last unseren Kindern nicht aufbürden.“