Kandidatin für das Heidekartoffelfest ist abgesprungen / BBM ist auch offen für Männer

Von: Gerhard Sternitzke

Heidekartoffelkönigin Johanna beim Bevenser Stadtfest. Das Casting für potenzielle Nachfolgerinnen fiel mangels Bewerberinnen aus. © Bautsch-Ludolfs

Am Regen liegt es nicht: Von Bewerberinnen für das Amt der Heidekartoffelkönigin ist beim Bevenser Stadtfest nichts zu sehen. Stattdessen halten die amtierende Majestät Johanna Graf und ihre Prinzessinnen, die zufällig ihre Schwestern sind, das Publikum mit einem Wettkartoffelschälen und Kartoffelgerichte-Wettaufsagen bei Laune. Die Bad Bevensen Marketing (BBM) sucht weiter.

Bad Bevensen – „Wir hatten eine Bewerberin. Die hat zwei Tage vor dem Stadtfest abgesagt, wegen Umzug und weil sie es nicht schafft“, berichtet Jan Brötzmann vom BBM-Veranstaltungsteam. Für viele potenzielle Bewerberinnen sei der Zeitaufwand abschreckend, berichtet Johanna Graf. Für sie selbst ist das dagegen kein Problem. „Da ich studiere, komme ich am Wochenende für Termine“, erzählt sie.

Prinzessinnen stehen nicht zur Verfügung

Die Prinzessinnen, die üblicherweise der Königin nachfolgen, stehen auch nicht zur Verfügung, wie Johanna Graf erklärt. Ihre Schwester Sophie geht zur Ausbildung nach Berlin, Annelie ist mit 15 noch zu jung. „Wir machen uns jetzt verstärkt auf die Suche“, kündigt Jan Brötzmann an und betont, dass die BBM auch für Männer oder Diverse von 18 bis 99 Jahre offen ist. „Es geht doch auch eine Heidekartoffelmajestät.“



„Ihr liebt Eure Heimat und würdet diese gern in ganz Niedersachsen und darüber hinaus vertreten?“, heißt es bei Facebook. „Dann werde Doch unsere neue Heidekartoffelmajestät (m/w/d).“



Keine Voraussetzungen für Heidekartoffelmajestät

„Es gibt überhaupt keine Voraussetzungen außer, dass man gerne Leute treffen und ein bisschen Zeit haben sollte“, betont Brötzmann. Ein Grundwissen über Kartoffeln könne man sich auch noch nachträglich aneignen.



Bis zum 24. September hofft die BBM, die Suche erfolgreich abgeschlossen zu haben, denn beim Heidekartoffelfest wird die neue Majestät gekrönt, die für Bad Bevensen und die Heidekartoffel werben soll. Johanna Graf hat ihre Entscheidung jedenfalls nicht bedauert. „Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen“, sagt die 22-Jährige aus Altenmedingen, die wegen Corona zwei Jahre lang im Amt war. „Man kommt viel rum und lernt viele Menschen kennen.“



So war sie auch beim Sommerfest der niedersächsischen Landesvertretung in Berlin und beim Internationalen Berliner Kartoffelabend des Kartoffelhandelsverbands im Hilton-Hotel. Bis zum 24. September besucht sie noch den Stoppelmarkt in Vechta, das Heideblütenfest in Amelinghausen, das Bevenser Kurhausfest und das Weinfest in Munster. „Ich habe fast jede Veranstaltung wahrgenommen“, erzählt Johanna Graf.



In früheren Jahren organisierte der Bauernverband die Wahl der Heidekartoffelkönigin im Rahmen der Grünen Woche. Wegen der Corona-Pandemie sprang die BBM ein. Die bisherigen Königinnen kamen auch aus landwirtschaftlichen Familien. Die amtierende Majestät Johanna studiert Landwirtschaft.