Hamburgisches Krankenhaus: Bagger müssen auf Eidechsen warten

Jetzt verschwinden die Heizungsschächte

+ © Sternitzke, Gerhard Baudezernent Tobias Linke (von links), Projektingenieur Axel Hinrichs und Landschaftsplaner Lars Wellmann an einem der Heizungsschächte auf dem Gelände des ehemaligen Hamburgischen Krankenhauses in Bad Bevensen. © Sternitzke, Gerhard

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Gerhard Sternitzke schließen

Letzter Akt in der Geschichte des Hamburgischen Krankenhauses: Nachdem die Gebäude am Bevenser Stadtrand bereits in den Jahren 2009 und 2010 abgerissen worden sind, lässt der Landkreis Uelzen als Eigentümer nun auch noch die Fundamente und Heizungsschächte entfernen.

Bad Bevensen – Für den 1. August war die Baubesprechung mit dem beauftragten Unternehmen geplant, spätestens in der nächsten Woche sollen die Bagger anrollen.

Obwohl Gelände eingezäunt ist, sieht sich die Kreisverwaltung gezwungen, für die Sicherheit von Jugendlichen und Spaziergängern zu sorgen. „Die Erfahrung zeigt, dass der Zaun beiseitegeschoben wird“, sagt Baudezernent Tobias Linke bei einem Ortstermin auf dem verwilderten Gelände. Autospuren und Scherben weisen darauf hin, dass sich hier junge Leute getroffen haben.



Besonders die Heizungsschächte sind eine Gefahrenquelle. Die Deckel wurden heruntergerissen. Unfälle sind jedoch nicht bekannt. Mit Gittern wurden die Schächte vorübergehend gesichert, die Zäune immer wieder geflickt. „Der Kontrollaufwand ist zu groß“, resümiert Projektingenieur Axel Hinrichs. Deshalb investiert der Landkreis 1,2 Millionen Euro, um die Spuren des Krankenhauses endgültig zu tilgen.



540 Meter Wärmeleitungen verschwinden im ersten Bauabschnitt

Zum Abbruch stehen im ersten Abschnitt 6800 Quadratmeter Bodenplatten und 540 Meter Wärmeleitungen. Umgesetzt werden die Arbeiten in zwei Bauabschnitten in diesem und dem nächsten Jahr. Grund sind die Tiere, die sich seit der Schließung 2003 und schon während des Betriebs auf dem 14 Hektar großen Gelände angesiedelt haben.



Landschaftsplaner Lars Wellmann hat vor allem im nördlichen Teil des Geländes Zauneidechsen, Waldeidechsen, Blindschleichen und Fledermäuse festgestellt, die alle von dem Wechsel von Bäumen und offenen Flächen profitieren. Die Zauneidechse steht auf der roten Liste und ist nach Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt.



Fluchtkorridore für die Zauneidechsen

Deshalb können zunächst nur die Anlagen auf dem südlichen Teil des Geländes abgerissen werden. Für den ersten Abschnitt sind sechs Wochen angesetzt. Für den südlichen Teil gilt ein Zeitfenster von Mai bis Ende Juni 2024. „Wir haben schon Korridore freigeschlagen, die für die Eidechsen Fluchtkorridore und Ausbreitungsmöglichkeiten zu anderen Gebieten sind“, erklärt Wellmann. Zudem gelten für die Abbrucharbeiten bestimmte Korridore, die die beauftragte Firma mit ihren Maschinen einhalten muss.



Bei dem Abbruch müssen Isolierungen und möglicherweise belastete Schlacke-Fußböden getrennt werden. Dazu werden Proben genommen und untersucht. Der Beton wird zur Wiederverwertung gebrochen, erklärt Projektingenieur Hinrichs. Die entstehenden Löcher werden aufgefüllt.



Für die Arbeiten und die Eidechsen-Korridore wurden insgesamt 120 überwiegend jüngere Bäume entnommen. Weitere Fällungen sind nicht geplant, betont Baudezernent Tobias Linke. „Der Waldcharakter bleibt erhalten.“



Strenge Naturschutzauflagen für Investoren

Pläne für das Areal gab es schon viele, von der Reha-Einrichtung bis zum Solarpark oder Baumhäusern. Auch die Stadt Bad Bevensen ist als Käufer abgesprungen. Wer das Gelände kauft, muss sich auf strenge Naturschutzauflagen einstellen. Dennoch hat Baudezernent Linke die Hoffnung auf einen Verkauf nicht ganz aufgegeben. „Es ist ein guter Zeitpunkt für Investoren. Irgendwann wird die A 39 gebaut, dann läuft sie hier vorbei.“