Größe der Schulungsräume soll sich an Zahl der aktiven Feuerwehrleute orientieren

Von: Gerhard Sternitzke

Dirk Baum im zu kleinen Schulungsraum im Groß Hesebecker Gerätehaus © Sternitzke, Gerhard

Ist es möglich, vier Feuerwehrhäuser für insgesamt 10,4 Millionen Euro zu errichten? Das soll die Verwaltung der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf innerhalb von sechs Wochen prüfen.

Bevensen-Ebstorf – Nun hat der Samtgemeindeausschuss festgelegt, dass sich die Größe der Schulungsräume nach der Zahl der tatsächlich aktiven Mitglieder richten soll. Das berichtet Samtgemeindebürgermeister Martin Feller. Zugrundegelegt werden sollen demnach die Aktiven, die innerhalb eines Jahres durchschnittlich an Schulungs-, Ausbildungs- und Einsatzdiensten teilgenommen haben – zuzüglich einer Reserve von 15 Prozent.



„Es geht darum, dass wir uns nicht an den maximalen Mitgliederzahlen orientieren wollen, sondern am Mittelmaß der Teilnehmer“, erklärt Corina Großmann, Fraktionsvorsitzende der SPD, die den Vorschlag eingebracht hat. „Diesen Raum müssen wir auch heizen und unterhalten.“ Gleichzeitig gehe man damit individuell auf die Situation in den einzelnen Wehren ein.



Kritik an dem Verfahren gibt es aus der Verwaltung. „Die Schulungen sind nicht in voller Stärke abgehalten worden“, betont Samtgemeindebürgermeister Feller unter Bezug auf die auch noch im vorigen Jahr gültigen Corona-Regeln. Zudem seien es wechselnde Feuerwehrleute, die an Einsätzen und Schulungen teilnehmen würden. Das sei etwas anderes als der Durchschnittswert.



Corina Großmann setzt nun erst einmal auf die Zahlen. „Wir wollen nichts über- und nichts unterdimensionieren. Wir gehen davon aus, dass wir bei 60 bis 80 Quadratmetern landen.“ Als Beispiele nennt sie die Feuerwehrgerätehäuser mit rund 85 Quadratmetern in Stöcken und Bad Bevensen. Letztere habe mehr Mitglieder als die Kooperations- und Fusionswehren, für die nun gebaut werden soll.



Der bestehende Entwurf, der mit Gesamtkosten von 16,4 Millionen Euro zu Buche schlägt, sieht deutlich größere Räume vor, weil sie im Obergeschoss über der Fahrzeughalle geplant sind.



Während die Verwaltung die Möglichkeit der Sparvariante prüft, soll alle zwei Wochen im Ausschuss für das Feuerwehrwesen über den Sachstand berichtet werden, hat der Samtgemeindeausschuss beschlossen.