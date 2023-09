Dehoga warnt vor Auslaufen des gesenkten Mehrwertsteuersatzes

Von: Gerhard Sternitzke

Schon jetzt sind die Preise in der Gastronomie gestiegen. Wenn der Mehrwertsteuersatz wieder angehoben wird, befürchtet Dehoga-Kreisvorsitzender Michael Schwarz, dass noch weniger Gäste essen gehen. © Agenturen

Die Gastronomen sind bundesweit in Sorge. Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent – eingeführt, um die Betriebe in der Corona-Pandemie zu unterstützen – läuft voraussichtlich zum Jahresende aus. Dann sind auch für Speisen in Gaststätten, Restaurants und Cafés wieder – wie bislang schon für Getränke – 19 Prozent fällig.

Bad Bevensen – Der Deutsche Hotel- und Gaststätten-Verband (Dehoga) hat eine Online-Petition für den Erhalt der Sieben-Prozent-Regelung gestartet.

Das Schnitzel dürfte sonst teurer werden, da die Betriebe den um zwölf Prozentpunkte höheren Satz an die Kunden weitergeben müssen, warnt Dehoga-Kreisvorsitzender Michael Schwarz. „Weil die Verbraucher durch die höheren Kosten schon mehr zahlen, wird das dazu führen, dass sie weniger essen gehen.“ Das treffe die Gastronomen in einer Zeit, in der die Menschen aufgrund der Inflation ohnehin ihr Geld zusammenhielten. Die Zurückhaltung sei in der Gastronomie deutlich zu spüren: „Wir haben ein relativ älteres Publikum, aber auch diese Menschen buchen kurzfristiger, gehen seltener essen.“



Umsatz im ersten Halbjahr 2023 liegt zwölf Prozent unter dem von 2019

Nach Zahlen des Bundesamts für Statistik erzielte die Gastronomie im ersten Halbjahr 2023 zwar ein nominales Umsatzplus von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Preisbereinigt sind das aber zwölf Prozent weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019.



Den Gastronomen bleibe nichts anderes übrig, als höhere Kosten weiterzugeben, betont Michael Schwarz, der Inhaber des Bevenser Parkhotels ist. Er verweist auf höhere Preise für Personal, Lebensmittel und Energie. Laut Dehoga-Bundesverband stiegen die Kosten für Lebensmittel um 25 Prozent, für Getränke um 18 Prozent, für Energie um 45 Prozent und für Personal knapp 20 Prozent.



Was Schwarz besonders ärgert, ist die unterschiedliche Besteuerung von Speisen ab 2024 – 19 Prozent Mehrwertsteuer in Restaurants und Cafés, den ermäßigten Satz auf Speisen zum Mitnehmen. „Gehen Sie in die Imbissbude, nimmt der für die Wurst nur sieben Prozent“, moniert Michael Schwarz. „Es gibt unterschiedliche Sätze für die gleiche Waren.“ Aus seiner Sicht eine Ungerechtigkeit. Hinzu komme die Konkurrenz durch Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehren und Sportheime.



1430 Menschen sind in Hotellerie und Gastronomie im Kreisgebiet beschäftigt

1430 Menschen sind kreisweit in Voll- oder Teilzeit oder auf Mini-Job-Basis in der Gastronomie und Hotellerie beschäftigt. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) appelliert an die örtlichen Bundestagsabgeordneten, sich für den „Schnitzel-Rabatt“ einzusetzen. Die reduzierte Mehrwertsteuer habe Gastronomie und Hotellerie während der Corona-Krise und auch danach Luft gegeben, mehr ins Personal zu investieren. „Steuern auf die ohnehin schon kräftig gestiegenen Preise oben drauf, das werden die meisten Betriebe nicht wagen. Also sparen sie lieber beim Personal“, warnt Steffen Lübbert von der NGG Lüneburg.



Der Dehoga-Kreisvorsitzende Schwarz stellt indes klar: „Wir müssen höhere Löhne zahlen, wenn wir anständige Mitarbeiter haben wollen. Wir kriegen nicht mal mehr Aushilfen für Mindeslohn.“



Der Dehoga-Bundesverband warnt vor den Folgen für die Städte, wenn Restaurants und Cafés schließen. Das sei auch ein Verlust an Lebensqualität. Nach einer Umfrage im Juni könnten 12 000 Betriebe verloren gehen, wenn die Mehrwertsteuer für Speisen steigt.