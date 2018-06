Ganztagsschulen: Ende der Eiszeit

Samtgemeindeausschuss will nun doch schnellstmögliche Umsetzung neuer Konzepte

+ © Bräutigam Die Politiker der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf haben sich bereits die Grundschulen, wie hier die in Wriedel, angesehen. Jetzt soll für jede einzelne Schule noch einmal geprüft werden, unter welchen Bedingungen schnellstmöglich ein Ganztagsbetrieb eingerichtet werden kann. © Bräutigam

Bad Bevensen/Ebstorf. Rolle rückwärts zum Thema Ganztagsschulen in der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf: Der Samtgemeindeausschuss hat in einer jüngsten Sitzung beschlossen, nun doch die Einführung der Ganztagsbetreuung in den Grundschulen Ebstorf, Wriedel, Himbergen und Bad Bevensen voran zu treiben.