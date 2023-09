Gabriele Fuchs-Mesecke trägt seit 45 Jahren die AZ aus

Von: Theresa Brand

Gabriele Fuchs-Mesecke (rechts) arbeitet seit 45 Jahren als AZ-Zustellerin. Vertriebsinspektorin Madita Zapf dankt mit einem Präsentkorb. © Brand, Theresa

Gabriele Fuchs-Mesecke trägt seit 45 Jahren die AZ in Wiredel aus. Damit führt sie eine Familientradition fort, denn auch ihre Mutter und Großmutter waren Zustellerin.

Wriedel – Jeden morgen, pünktlich um 3 Uhr, klingelt bei Gabriele Fuchs-Mesecke in Wieren der Wecker. Wenn sich andere noch im Tiefschlaf befinden, steht die 69-Jährige auf, um die Allgemeine Zeitung in „ihrem“ Gebiet in Wriedel und Hanstedt I auszutragen – und das seit 45 Jahren.



Und: Damit ist sie nicht die erste in ihrer Familie: „Nächstes Jahr ist meine Familie 100 Jahre bei der AZ. Meine Oma hat 1924 angefangen, die Zeitung auszutragen, meine Mutter hat auch 50 Jahre die Zeitung rumgebracht“, erzählt Gabriele Fuchs-Mesecke.



Und mindestens so lange will die 69-Jährige auch noch arbeiten. „Man muss sich schließlich bewegen, für die Gesundheit – und ich kriege auch noch Geld dafür“, sagt sie lachend. „Bei Wind und Wetter unterwegs, das hält fit.“ Zwar fährt die Wriedelerin mittlerweile meistens mit dem Auto, viel in Bewegung ist sie aber trotzdem.



Sie erinnert sich noch die Anfänge: „Der Nebenjob hat damals einfach gut gepasst. Die Kinder waren noch klein, meine Mutter musste arbeiten und ich habe mich um meine Oma zu Hause gekümmert.“ Daneben wäre für eine Vollzeitstelle keine Zeit gewesen. Doch dass sie so lange dabei bleibt, war nicht geplant: „Ich bin da irgendwie hängen geblieben“, sagt sie und lacht. Zeitweise hat sie auch andere Gebiete übernommen, fast alle Orte im Umkreis wurden schon von ihr beliefert.



Für Gabriele Fuchs-Mesecke ist das frühe Aufstehen kein Problem. „Ich gehe abends um sieben ins Bett“, verrät sie. „Und es ist einfach so schön, wenn ich aufstehe und nachts die Sterne leuchten, dann ruft mal ein Kauz ...“ Früher hatte sie Angst vor dem Ruf der nachtaktiven Vögel, aber das ist längst vorbei.



Am schönsten sind für sie die Sonnenaufgänge: „Jeder Tag ist ein Highlight“, sagt die 69-Jährige. Abgesehen von den Käuzchen macht der Zustellerin die Arbeit nachts alleine im Dunkeln nichts aus. Nur ein Mal, erinnert sie sich, da haben ihr die Feuerwehrleute einen Streich gespielt: „Nach einem Fest standen die da mit ihren Atemmasken und in voller Montur im Dunkeln und haben mich zu Tode erschreckt“, erzählt sie.



Besonders in Erinnerung geblieben ist der Zustellerin der Winter 1978. „Da war so viel Schnee, man konnte nur zu Fuß vorankommen. Ich habe die Zeitungen in eine Reisetasche gepackt und durch den Schnee hinter mir hergezogen.“ Viel verändert hat sich ihrer Ansicht nicht bei der Arbeit – nur die Zeit. „Früher haben wir um halb acht angefangen, da haben die Männer die Zeitung nach der Arbeit gelesen. Heute wollen die Leute die zum Frühstück haben“, sagt Fuchs-Mesecke. „Da hatte man auch mehr Kontakt mit den Leuten. Aber ich habe auch jetzt so meine Leute, mit denen ich immer schnacke.“



Wenn sie nach ihrer Runde nach Hause kommt, verbringt die 69-Jährige gerne Zeit mit ihrem Mann. Er ist nach 18 Jahren Fernbeziehung erst vor einem Jahr in Rente gegangen und zu ihr gezogen – nachdem die beiden 2020 geheiratet haben. In den Ruhestand will sie aber noch nicht: „So lange mich meine Füße tragen, mache ich weiter.“