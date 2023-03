Bürger sollen Vorschläge machen

Dorfgemeinschaft führt alle Veranstaltungen einschließlich Open Air fort

Von: Gerhard Sternitzke

Vor dem Dorfgemeinschaftshaus: Der neue Vorstand – Vorsitzender Heiko Haak, Sigrid Wippich, Ingo Ludwig, Erwin Hoffmann und Jana Bindernagel – will der neuen Seedorfer Dorfgemeinschaft Schwung verleihen. © Privat

Seedorf sortiert sich neu: Der Seedorfer Interessen-Club (SIC), die Seedorfer Dorfgemeinschaft (SDG) und der Verein Open Air Seedorf (OAS) haben sich jetzt zu einem Verein zusammengeschlossen. Die neue Seedorfer Dorfgemeinschaft wird nun alle Veranstaltungen koordinieren, darunter das Butterkuchenfest und das überregional bekannte Open Air.

Seedorf – „Das erste Problem war, dass die Seedorfer Dorfgemeinschaft keinen richtigen Vorstand mehr zusammenbekam“, berichtet der neue Vorsitzende Heiko Haak, bisher Chef beim Open Air. „Und die Veranstaltungen sind durch Corona zurückgegangen und dadurch auch die Geldeinnahmen.“ Die Kosten für das Dorfgemeinschaftshaus – im vergangenen Jahr 9000 Euro für Pacht und Energie – laufen aber weiter. „Wir bilden eine Dorfgemeinschaft und wuppen das gemeinsam“, sagt Haak.

Seedorf Open Air am 17. Juni: Programm steht weitgehend

Die Fusion war das Ergebnis eines von den drei Seedorfer Vereinen gebildeten runden Tischs. Interessen-Gemeinschaft und Verein Open Air werden aufgelöst und gehen in der Dorfgemeinschaft auf. „Das Festival verschwindet nicht, auch nicht der Name“, stellt Haak klar. „Wir unterstützen die Dorfgemeinschaft, weil 90 Prozent der Mitglieder in der Dorfgemeinschaft sind.“ Gleichzeitig hofft er auf neue Unterstützer aus dem Dorf für das Open Air am 17. Juni.



Das Programm steht bereits weitgehend. „Highlight aus Italien ist 5Rand“, kündigt der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft an. Außerdem treten Northsphere, Broken Eardrum, Maybe Tomorrow, Damn Escape, Source of Rage auf. Rockenbolle, aus dem vergangenen Jahr bekannt, eröffnet das Open Air um 15 Uhr, eine Stunde früher als im Vorjahr. Den Opener der nächsten Auflage wählen die Zuschauer, kündigt Haak an.



Bürger sollen Vorschläge machen

Der komplett neu gewählte Vorstand will jetzt alle Dorfbewohner anschreiben und um Vorschläge für Angebote bitten. Auch die anderen Veranstaltungen der drei Ursprungsvereine sollen weitergeführt werden, darunter das in der Umgebung beliebte Butterkuchenfest. Nur das Kartoffelfest wird nicht wieder aufleben, bedauert der Vorsitzende: „90 Helfer am Tag, das können wir nicht leisten. Die Gemeinschaft wird nicht jünger.“



Das aktuelle Jahresprogramm:



• 25. März: Frühjahrsputz im und ums Dorfgemeinschaftshaus,



• 1. Mai: Butterkuchenfest,



• 6. Mai: Dorfflohmarkt,



• 17. Juni: 13. Open Air Seedorf,



• 9. Juli: Dorfkaffee,



• 6. August: Dorfkaffee,



• 30. September: Dorfkaffee.



Veranstaltungen wie Kinder- und Jugendarbeit sowie Dorfmuseum folgen noch.



Vorsitzender Heiko Haak hat zwei Stellvertreter: Erwin Hoffmann, ehemaliger Vorsitzender SIC, und Ingo Ludwig. Kassenwartin ist Sigrid Wippich, Schriftführerin Jana Bindernagel. „Wir freuen uns auf die zukünftigen Aufgaben und Veranstaltungen, die in Form und guter Qualität erhalten bleiben sollen“, heißt es in einer Mitteilung.



Gesucht werden nun vom Vorstand neue Helfer, neue Mitglieder und viele Ideen für Veranstaltungen. „Helft mit, die Zukunft von Seedorf zu gestalten“, betont der Vorstand.



• Kontakt: dorfgemeinschaft@seedorf-info.de.